Cinci persoane au murit în urma avalanșelor din Alpii austrieci

1 minut de citit Publicat la 21:09 17 Ian 2026 Modificat la 21:09 17 Ian 2026

În ultima săptămână, mai multe astfel de tragedii au avut loc după ninsorile abundente din ultimele zile / foto: Getty Images

Cel puțin cinci persoane au murit, sâmbătă, în urma avalanșelor care au lovit zona Pongau, lângă Salzburg, în Alpii austrieci, potrivit postului național ORF, notează RTE News. Alte persoane au fost rănite grav, iar autoritățile avertizează asupra riscului continuu, după ninsorile abundente din ultimele zile.

O avalanșă în afara pârtiilor a lovit un grup de șapte schiori în zona Pongau, lângă Salzburg. În urma tragediei, patru persoane au murit, iar alta a fost grav rănită.

Tot sâmbătă, o altă avalanșă s-a produs în afara pârtiilor și a surprins o femeie, care a murit. Incidentul a fost semnalat de soțul acesteia, iar echipele de salvare nu au putut fi contactate imediat.

În ultima săptămână, mai multe astfel de tragedii au avut loc după ninsorile abundente din ultimele zile.

Marți, o avalanșă a ucis un copil de 13 ani în stațiunea Bad Gastein. Duminica trecută, un bărbat în vârstă de 58 de ani a murit într-o avalanșă în stațiunea Weerberg, în Tirol.

Și în țările vecine au avut loc tragedii, În Elveția, un bărbat german a fost ucis într-o avalanșă, iar alte patru persoane au fost rănite pe pârtia de schi.

Weekendul trecut, în Franța, șase schiori au murit după ce au fost surprinși de avalanșe în diverse stațiuni alpine.