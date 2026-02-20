Cinci țări din Europa vor să producă drone low-cost pentru apărare aeriană împotriva Rusiei

„Problema este să fim eficienți în doborârea rachetelor, dronelor și altor amenințări relativ ieftine cu care ne confruntăm”, a spus ministrul adjunct al Apărării britanic, Luke Pollard. Foto: Getty Images

Germania, Franța, Italia, Polonia și Marea Britanie au anunțat vineri că vor colabora pentru a dezvolta noi drone autonome low-cost, în contextul în care NATO se străduiește să își consolideze apărarea aeriană împotriva Rusiei. Miniștrii apărării din cele cinci țări, cunoscute sub numele de E5, au declarat că vor lansa o inițiativă numită Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP), cu scopul de a produce drone în termen de un an, scrie Politico.

„Împreună, avem unele dintre cele mai bune echipamente de pe întreaga planetă pentru doborârea amenințărilor aeriene. Suntem încrezători că acesta este chiar primul pas din ceea ce sperăm să fie o serie de inițiative”, a declarat ministrul adjunct al Apărării britanic, Luke Pollard, după o întâlnire la Cracovia, Polonia.

„Programul este un apel la acțiune pentru industriile noastre de apărare din fiecare dintre cele cinci țări pentru a răspunde provocării”, a spus Pollard.

Inițiativa reflectă o preocupare crescândă cu privire la protejarea cerului Europei, după o serie de incursiuni aeriene în spațiul NATO de anul trecut, care au variat de la avioane de vânătoare rusești deasupra Estoniei până la roiuri de drone care au intrat în spațiul aerian polonez. Deși NATO a neutralizat amenințările, a fost criticată pentru că a folosit avioane de vânătoare de milioane de dolari pentru a doborî drone care costă mii de dolari.

„Problema este să fim eficienți în doborârea rachetelor, dronelor și altor amenințări relativ ieftine cu care ne confruntăm. Trebuie să ne asigurăm că echilibrăm costul amenințărilor cu costul apărări”, a mai spus Pollard, adăugând că inițiativa privind dronele a presupus un nou angajament „de milioane de euro” din partea celor cinci țări.

„Schema va avea ca scop principal producerea de efectori pentru drone”, a spus Pollard, referindu-se la un termen militar pentru partea echipamentului care acționează asupra unei ținte, cum ar fi încărcătura explozivă.

De asemenea, aceasta face parte din eforturile mai ample ale Europei de a deveni responsabilă pentru propria apărare, pe fondul presiunilor intense din partea administrației Trump și al îndoielilor cu privire la angajamentul Washingtonului față de NATO.

„Europa este motivată să avanseze în domeniul apărării”, a declarat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.