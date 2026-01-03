Cine ar putea conduce Venezuela în continuare? Cei trei spre care se îndreaptă atenția după capturarea lui Maduro

Vicepreședinta din Venezuela Delcy Rodríguez, ministrul de Interne Diosdado Cabello și ministrul Apărării Vladimir Padrino. FOTO: Hepta

După declarația lui Donald Trump că Nicolas Maduro a fost capturat și scos din țară, toată atenția s-a mutat asupra întrebării-cheie: cine va conduce Venezuela în continuare, scrie BBC.

Potrivit discuțiilor, nu vor mai fi alte atacuri asupra Venezuelei, iar Donald Trump ar fi mulțumit că l-a îndepărtat pe Maduro. Însă acest lucru ridică o altă întrebare majoră: va rămâne la putere sistemul construit de Hugo Chávez și continuat apoi de aliații lui, inclusiv Nicolás Maduro?

În acest context, trei nume merită toată atenția, scrie CNN: vicepreședinta Delcy Rodríguez, ministrul de Interne Diosdado Cabello și ministrul Apărării Vladimir Padrino.

Vicepreședinta Delcy Rodríguez. FOTO: Hepta

Toți trei au apărut la televiziune la câteva ore după atac și ar putea prelua conducerea.

Ministrul de Interne Diosdado Cabello. FOTO: Hepta

Atât Padrino, cât și Cabello au o influență importantă în rândul armatei, care ar putea rămâne loială unuia dintre ei. Rolul forțelor armate va fi decisiv în stabilirea celui care va prelua frâiele puterii.

Ministrul Apărării Vladimir Padrino. FOTO: Hepta

Rodríguez, în schimb, deține o putere mai mare în plan civil și economic și nu are același acces la structurile militare precum Cabello și Padrino.

O altă necunoscută importantă este ce va face opoziția, condusă de María Corina Machado. După ce a revendicat victoria la alegerile din iulie 2024, opoziția cere o schimbare politică reală și s-ar putea să nu fie mulțumită doar cu plecarea lui Maduro din palatul prezidențial.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că fostul lider venezuelean, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, se vor confrunta cu acuzații penale în urma unui rechizitoriu la New York. Bondi a precizat într-o postare pe rețelele sociale că cei doi „se vor confrunta în curând cu mânia justiției americane pe pământ american, în instanțele americane”.

Într-o declarație pe postul X, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Maduro este „pus sub acuzare pentru trafic de droguri în Statele Unite”. Senatorul republican american Mike Lee a declarat sâmbătă că Rubio i-a spus că „nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela acum, când Maduro se află în custodia SUA”.

Anterior, Donald Trump a postat pe platforma sa Truth Social că SUA l-au „capturat” pe dictatorul Venezuelei, Maduro, și pe soția sa și i-au scos din țară, după un atac noaptea asupra Caracasului și a regiunii înconjurătoare.