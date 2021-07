Clipe de groază pentru familia unui român de 19 ani, mort în urma unui accident petrecut la o baie publică din Italia

Adelin Hazaparu, un tânăr român, din Bevagna, a mers împreună cu pe o plajă din Insula Polvese, pentru a se bucura de soare.

În jurul orei 17:00, băiatul s-a ridicat pentru a merge la baie, unde a avut loc incidentul teribil.

Nu se știe exact cum, dar chiuveta de ceramică a căzut și s-a spart în mai multe bucăți, care i-au secționat lui Adelin artera femurală și i-au provocat o hemoragie uriașa, conform La Nazione.

Tânărul a fost găsit la pământ de un bărbat care a intrat la baie câteva zeci de minute mai târziu.

„Am intrat în acea baie pentru că am auzit strigătele disperate ale unei femei. Băiatul era la pământ într-un lac de sânge, încă viu, dar începea să leșine, iar lângă el se afla chiuveta spartă. Au sosit două fete, una dintre ele a spus că este asistentă medicală 118, știa ce să facă. Am presat puternic rana cu prosoapele. Am acea imagine în cap și mă gândesc la părinții care erau acolo și sperau că fiul lor va fi salvat", povestește unul dintre martorii care au încercat să îl ajute pe Adelin.

Băiatul a sângerat foarte tare, deoarece martorii nu au reușit să își dea seama la timp care e sursa principală a hemoragiei, iar ajutorul medicilor a întârziat.

"La început nu am înțeles de unde provenea tot acel sânge - continuă relatarea martorului - deoarece rana se afla în spatele coapsei. Și am rămas cu el tot timpul apăsând pe rană, așteptând ajutor. O așteptare care mi s-a părut infinită”.

Adelin a murit în cele din urmă la spitalul Santa Maria della Misericordia, din Perugia, duminică seara, în ciuda transfuziilor de sânge și eforturilor uriașe făcute de medici de acolo.

