CNN: Un aerodrom al armatei americane s-a transformat în bază militară a Chinei

2 minute de citit Publicat la 21:30 10 Oct 2026 Modificat la 21:30 10 Oct 2026

Baza militară Ban Keun a mai fost folosită de americani în timpul Războiului din Vietnam. Foto: Vantor via CNN.

Armata chineză a inaugurat o nouă bază în nord-vestul Laosului, pe amplasamentul unui fost aerodrom al CIA din perioada Războiului din Vietnam, relatează CNN.

Baza, situată la aproximativ 64 de kilometri nord de capitala Vientiane și la numai 40 de kilometri de cea mai apropiată frontieră cu Thailanda, cuprinde Centrul comun chino-laoțian de sprijin și instruire de pe aeroportul Ban Keun și Academia de Aviație a Prieteniei Chino-Laoțiene. Aceasta a devenit operațională pe 29 septembrie, potrivit unui anunț al ministerului apărării din China.

Imaginile din satelit obținute de CNN prin intermediul platformei de informații geospațiale Vantor arată că, din decembrie, la bază au fost finalizate o pistă de 2.000 de metri, o cale de rulare și o platformă de staționare cu o capacitate de 22 de aeronave.

China își extinde prezența militară

Infrastructura este „concepută pentru a ajuta Laosul să consolideze pregătirea și formarea piloților forțelor sale aeriene și va fi întreținută în comun de cele două părți”, se arată în comunicatul ministerului apărării chinez.

În imaginile din satelit pot fi observate opt aeronave, posibil avioane Hongdu JL-8, aparate cu două locuri folosite pentru antrenament și atacuri ușoare.

Infrastructura „nu este îndreptată împotriva niciunei terțe părți și contribuie la consolidarea cooperării practice dintre cele două armate și la menținerea păcii și stabilității regionale”, a transmis ministerul.

Până în prezent, China are o singură bază militară oficială în străinătate, cea din Djibouti, în nord-estul Africii, inaugurată în 2017.

China a finanțat, de asemenea, extinderea semnificativă a bazei navale Ream din Cambodgia, situată la Golful Thailandei, pe care o folosește împreună cu armata cambodgiană.

Construirea unui nou chei, suficient de mare pentru a primi portavioanele marinei militare chineze, a provocat îngrijorări privind intențiile Beijingului în regiune. Guvernul cambodgian susține însă că baza Ream este deschisă și altor țări, inclusiv marinei americane, care a trimis acolo o navă de luptă pentru operațiuni litorale în luna ianuarie.

Baza a fost folosită în timpul Războiului din Vietnam

Baza Ban Keun din Laos era folosită în timpul Războiului din Vietnam de Air America, compania aeriană operată de CIA, drept centru logistic și de sprijin pentru operațiunile secrete din regiune.

Însă, decizia Chinei de a se instala acolo, deși simbolică, nu marchează o schimbare majoră a raportului de putere dintre Statele Unite și China, potrivit analiștilor.

Drew Thompson, cercetător principal la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam din Singapore, a spus joi că este greu de identificat vreo amenințare pe care această bază ar reprezenta-o pentru forțele americane din regiune.

„Această pistă nu este un pumnal îndreptat spre inima vreunui obiectiv”, a spus Thompson.

„Îmi este greu să imaginez un scenariu în care China ar dori să lanseze misiuni aeriene de acolo”, a adăugat el, menționând apropierea bazei de Thailanda, un important aliat al Statelor Unite din afara NATO.

Rachel Vandenbrink, analistă principală la Institutul Australian de Politici Strategice, a declarat pentru Reuters că alegerea amplasamentului de la Ban Keun de către China „este probabil mai degrabă rezultatul valorificării unei oportunități decât al necesității de a acoperi o nevoie operațională evidentă”.

„Laosul are totuși o anumită valoare geostrategică, oferind un punct de sprijin accesibil în partea continentală a Asiei de Sud-Est, având în vedere frontiera comună cu China și legăturile de infrastructură, inclusiv calea ferată”, a declarat Vandenbrink pentru agenția de presă.