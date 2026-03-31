CNN: „Majoritatea cubanezilor vor să fie capitaliști”. Nepotul lui Fidel Castro, patron de club de noapte, ține cu Trump

Sandro Castro, nepotul lui Fidel Castro. Foto: CNN via CNN Newsource

Dacă familia Castro este, așa cum e numită de unii cubanezi, „familia regală” a insulei, atunci Sandro Castro pare să fie „bufonul curții”. Într-o țară în care accesul regulat la internet este încă considerat un lux, proprietarul unui club de noapte cubanez, Sandro Castro, nepotul decedatului lider Fidel Castro, a strâns peste 150.000 de urmăritori pe Instagram, cu gesturi scandaloase și adesea bizare, care par a fi o audiție pentru un inevitabil reality show despre un moștenitor „risipitor” al unei dinastii revoluționare, scrie CNN.

Spre deosebire de restul rudelor sale, extrem de private și adesea secretoase, Sandro caută în mod deschis faimă și notorietate, îndrăznind chiar să trolleze guvernul comunist al insulei. Însă, într-un interviu exclusiv acordat noaptea târziu, în timpul uneia dintre frecventele pene de curent care afectează insula, bărbatul în vârstă de 33 de ani a declarat pentru CNN că este „înțeles greșit”.

„Fac videoclipuri despre o situație tensionată și tristă. Cel puțin încerc să-i fac pe oameni fericiți, să le obțin un zâmbet. Nu aș râde niciodată de o situație de care sufăr și eu”, a spus Castro, referindu-se la tensiunile crescânde dintre insulă și administrația Trump, care au accelerat și mai mult colapsul economic al Cubei.

O viață privilegiată în Cuba

Postările lui Castro oferă o privire rară asupra unei vieți privilegiate, de neimaginat pentru majoritatea cubanezilor, în timp ce lansează ocazional critici la adresa aparatului comunist care i-a succedat bunicului său, decedat în 2016, și unchiului său mai mare, Raul, care s-a retras din funcția de președinte în 2018.

Un videoclip recent de pe Instagram îl prezenta pe un actor cu o perucă strâmbă, prefăcându-se a fi Donald Trump, ajungând la ușa lui Castro și încercând să cumpere Cuba de la acesta.

„Putem face afaceri pentru că ești un om de spectacol și un om de afaceri ca mine”, îi spune falsul Trump adevăratului Castro.

A face glume pe seama amenințării lui Trump de a ocupa Cuba și a crizei economice din ce în ce mai grave din această țară ar părea o lipsă de tact, dacă nu chiar periculoasă, într-o țară care și-a avertizat cetățenii că trebuie să se pregătească pentru război.

E greu de imaginat că cineva care nu se numește Castro ar putea scăpa nepedepsit cu o cascadorie similară. Însă Sandro Castro a spus că este, la fel ca mulți alți cubanezi, „sătul de direcția în care se află țara”.

„Este atât de dificil”, a spus Castro despre agravarea crizei care i-a determinat pe unii cubanezi să protesteze împotriva guvernului, iar pe alții să caute alimente prin tomberoane.

„Suferi de mii de probleme. Într-o zi, s-ar putea să nu fie electricitate, nici apă. Bunurile nu ajung. E atât de greu, foarte greu”, a subliniat Castro, în timp ce managerul său îi întindea o altă bere.

„Indignarea primește aprecieri”

În contextul unei crize energetice la nivel de insulă, dezbaterea despre cât de mult suferă cu adevărat Castro, în timp ce bea beri cubaneze Cristal reci și își alimentează locuința de burlac cu aspect modern cu un generator de baterii EcoFlow, va adânci probabil controversele din jurul unui urmaș al celei mai faimoase familii din Cuba.

Castro susține că nu este „bogat în Dubai”, că familia sa nu deține conace sau iahturi și spune că nici măcar nu are benzină să pună la mașină. Dar într-o țară în care salariul mediu este sub 20 de dolari pe lună, Castro pare să se descurce mai mult decât bine. Chiar și în condițiile în care economia Cubei se prăbușește, pe rețelele sociale, pentru Castro și prietenii săi, petrecerea nu se oprește niciodată.

Pentru exilații cubanezi care au fugit de revoluția din 1959, el este un simbol al ipocriziei flagrante, unul dintre descendenții unui lider comunist care a scos în afara legii industria privată timp de decenii și a pledat pentru austeritate, dar care ei înșiși se bucură de roadele capitalismului.

Pentru susținătorii înrăiți ai revoluției cubaneze, el este un trădător al clasei proletare, care profită de originea sa revoluționară pentru click-uri și aprecieri.

„El profită de această idee de «urăște-mă». Familia Kardashian, Paris Hilton și el profită și ei de această invidie sau de «uită-te la stilul meu de viață fabulos»”, a spus Ted Henken, profesor de sociologie și antropologie la Baruch College din New York, care a studiat răspândirea internetului în Cuba.

„Indignarea atrage aprecieri, atrage urmăritori”, a spus Henken.

Castro neagă că este milionar și respinge posibilitatea ca legăturile sale familiale să-l protejeze sau să-i facă viața mai ușoară decât pe cea a altor cubanezi. Clubul său de noapte de pe o arteră principală din Havana l-a costat „doar” 50.000 de dolari, a spus el, o sumă care depășește cea mai nebună imaginație a majorității cubanezilor.

„Puținul pe care îl am este datorită efortului meu, sacrificiului meu”, a spus el.

„Ajută să fii Castro în Cuba? Numele meu este numele meu. Sunt mândru de numele meu din punct de vedere logic. Dar nu văd acest ajutor despre care vorbești. Sunt doar încă un cetățean”, a spus el.

În timpul interviului, Castro s-a întrebat, de asemenea, cu voce tare, cum ar putea obține o viză pentru SUA „pentru a-și vizita prietenii în Miami” și și-a cerut scuze pentru engleza sa rudimentară.

„E ca al lui Maduro”, a spus el cu un zâmbet malițios, referindu-se la liderul venezuelean capturat de SUA în ianuarie.

„Majoritatea cubanezilor vor să fie capitaliști”

Sandro Castro este unul dintre nepoții lui Fidel Castro și ai Daliei Soto del Valle. Cuplul a avut cinci fii împreună, Alexis, Alex, Alejandro, Antonio și Angel. Fidel Castro, fie dorind să protejeze intimitatea familiei sale, fie să mențină misterul unui revoluționar care avea timp doar pentru țara sa, nu a dezvăluit niciodată public identitatea familiei.

Alexis Castro Soto del Valle, tatăl lui Sandro și inginer în telecomunicații, a scris pe X amintiri din copilăria sa în celebra familie, precum și critici voalate la adresa deciziilor economice recente ale guvernului cubanez.

Dar în 2024, Alexis Castro a postat că ia „o detoxifiere digitală” și a încetat să mai posteze pe contul său. Sandro era la telefon cu tatăl său și pregătea subiecte de discuție când CNN a sosit pentru interviu.

Nu există însă semne că Sandro Castro are vreo intenție de a încetini seria de videoclipuri, chiar dacă a recunoscut pentru CNN că familia sa îi cere uneori să elimine postările controversate în care a batjocorit întreruperile de curent și penuria de combustibil.

„Glumesc doar”, a spus el, chiar dacă bloggerii pro-guvernamentali au cerut arestarea sa.

El a declarat pentru CNN că vrea să-și producă propria bere și să cumpere mai multe cluburi de noapte și mașini, dar este frustrat de birocrația care înconjoară întregul comerț din Cuba, ca urmare a sistemului instituit de bunicul său.

„Trebuie să deschidem modelul economic, să eliminăm birocrația”, s-a plâns el, fără ironie.

„Sunt un revoluționar, dar un revoluționar al ideilor, al progresului, al schimbării”, a spus el, referindu-se la sloganul actualului președinte cubanez Miguel Diaz-Canel, „continuitate”.

„Nu aș spune că face o treabă bună. Pentru mine, nu face o treabă bună”, a spus Castro despre Diaz-Canel, care este primul șef de stat cubanez care nu este numit Castro de la revoluție încoace și s-a bucurat de sprijinul vocal atât al lui Raul, cât și al lui Fidel Castro de-a lungul anilor.

Sandro Castro a declarat că videoclipurile și criticile sale la adresa sistemului au determinat Securitatea Statului Cubanez să fie chemat la interogatoriu. A fost eliberat doar cu un avertisment, a spus el, nu din cauza numelui său de familie celebru, ci pentru că nu a cerut niciodată violență sau schimbare de regim.

Deși i-a lăudat pe bunicul său și pe stră-unchiul său, Sandro Castro a refuzat să spună dacă revoluția pe care au condus-o a îmbunătățit viața pe insulă.

„M-am născut după 1959, așa că nu pot spune”, a spus el.

El a fost mai deschis în ceea ce privește modul în care o înțelegere cu Trump ar putea revoluționa economia insulei. În cel mai recent video, îl prezintă pe actorul care îl interpretează pe președintele SUA cu un hotel „Trump” care se înalță deasupra orizontului Havanei.

„Sunt mulți oameni în Cuba care gândesc într-un mod capitalist. Sunt mulți oameni aici care vor să facă capitalism cu suveranitate”, a spus el.

„Cred că majoritatea cubanezilor vor să fie capitaliști, nu comuniști”, a spus Castro.