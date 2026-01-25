Trump a ordonat reconstrucția unui buncăr secret, de pe vremea lui Roosevelt, sub aripa de est a Casei Albe

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite a ordonat construirea în secret a unui buncăr securizat sub Casa Albă și a construit o nouă extensie a Aripii de Est deasupra. Era anul 1941, iar Franklin D. Roosevelt fusese încurajat să construiască un astfel de adăpost la Casa Albă în urma atacului de la Pearl Harbor. „La acea vreme, nu s-a recunoscut public existența unui adăpost în construcție, ci doar Aripa de Est”, spune istoricului Bill Seale de la Asociația Istorică a Casei Albe. După mai bine de 80 de ani, Aripa de Est este din nou în construcție, în pregătirea noii săli de bal a președintelui Donald Trump, iar facilitățile subterane istorice au fost demontate. Și, încă o dată, există mult secret în jurul planurilor de reconstrucție a buncărului, scrie CNN.

Se cunosc puține lucruri public despre construcția care are loc în ceea ce a fost odată un buncăr secret asemănător unui submarin, care includea Centrul Prezidențial pentru Operațiuni de Urgență și infrastructura subterană din jurul acestuia. Spațiul a fost folosit pentru orice, de la vizionarea unui film pe care administrația Nixon l-a considerat pornografic, până la planificarea călătoriei clandestine a fostului președinte Joe Biden în Ucraina. Vicepreședintele de atunci, Dick Cheney, a fost evacuat acolo cu câteva momente înainte de un atac asupra Pentagonului din 11 septembrie 2001.

„Spațiul este probabil acum regândit și înlocuit cu noi tehnologii pentru a contracara amenințările în continuă evoluție”, potrivit unei surse care cunoaște problema.

În timpul unei recente reuniuni a Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei, unde s-a discutat despre sala de bal, directorul de management și administrație al Casei Albe, Joshua Fisher, a declarat, în linii mari, că proiectul general al sălii de bal va „îmbunătăți funcționalitatea critică a misiunii, va aduce îmbunătățirile necesare în materie de securitate și va oferi o infrastructură rezistentă și adaptivă, aliniată la nevoile viitoare ale misiunilor”.

Fisher a fost presat să explice de ce proiectul a încălcat precedentul prin începerea procesului de demolare fără aprobarea comisiei și a indicat că motivația a fost reprezentată de lucrările „strict secrete” care se desfășurau în subteran.

„Există câteva aspecte legate de acest proiect care, sincer, sunt de natură strict secretă și la care lucrăm în prezent. Acest lucru nu ne împiedică să modificăm structura de deasupra nivelului, dar această muncă trebuia luată în considerare la realizarea acestui proiect”, a spus el.

Casa Albă a respins solicitarea CNN de a comenta. Însă, într-un dosar depus săptămâna trecută la instanță pentru un caz care urmărește oprirea construcției Aripii de Est, Casa Albă a apărat procesul, spunând că oprirea construcției subterane „ar pune în pericol securitatea națională și, prin urmare, ar afecta interesul public”. Casa Albă a precizat că raționamentul pentru aceasta a fost descris într-o „declarație clasificată” atașată cazului.

Un adăpost „asemănător unui mormânt”

Deși construcția lui Roosevelt a fost inițial concepută ca un adăpost antibombă, facilitățile subterane de sub Aripa de Est au evoluat în timp pentru a servi mai multor funcții.

„Cei care intrau prin Aripa de Est coborau câteva niveluri și apoi treceau printr-o ușă masivă, pentru a intra într-un buncăr independent, cu tavane joase, care includea paturi, alimente stabile, apă și alte provizii, plus comunicații securizate cu lumea exterioară”, potrivit unei surse care a fost în interiorul spațiului și nu a fost autorizată să vorbească public.

Spațiul subteran includea și PEOC, o instalație centralizată de comandă și control pentru președinte și personalul său, fortificată pentru a rezista unei potențiale explozii nucleare sau altui atac major.

„PEOC lucrează în tandem cu Situation Room”, a declarat Jonathan Wackrow, fost agent al Serviciului Secret al SUA și colaborator CNN.

„Situation Room este un centru de supraveghere mult mai concentrat, care va transmite informații către PEOC, dar pentru că este un complex situat în Aripa de Vest, este sigur până la un punct, dar nu este o instalație securizată. PEOC este folosit în timpul situațiilor de urgență. Nu este ceva la care merge toată lumea. Situation Room este folosită de aproape întregul guvern, 24 de ore pe zi”, a spus el.

PEOC a fost descris pe marele ecran cu diferite grade de acuratețe, cel mai recent în thrillerul din 2025 „A House of Dynamite”, alături de „Olympus Has Fallen” din 2013, care a înfățișat un atac terorist asupra Casei Albe.

„Spațiul asemănător unui mormânt a fost vizitat de Roosevelt o singură dată. În anii următori, o inspecție a adăpostului a devenit un obicei în prima zi pentru toți președinții care au urmat, până în ultimii douăzeci de ani, când relevanța adăpostului a fost diminuată”, a scris istoricul Seale în 2011.

O a doua sursă familiară cu spațiul, care a vorbit sub anonimat, a descris complexul subteran drept „un submarin foarte complicat, construit în anii 1940 - o unitate autonomă, cu surse separate de alimentare, surse separate de apă și filtrare separată a aerului”.

„Dar toată infrastructura este o infrastructură din anii 1940”, a spus sursa.

Complexul avea și o rută de evacuare securizată, potrivit primei surse, prin care președintele putea fi mutat de pe terenul Casei Albe într-o altă locație.

Demolarea Aripii de Est a început în octombrie, iar excavatoarele care au demontat Colonada de Est și spațiul de birouri ocupat în mod tradițional de primele doamne au luat odată cu ele și instalația subterană învechită.

„Cu un grad ridicat de încredere, aș spune că toate structurile subterane, inclusiv PEOC, utilitățile de încălzire și aer condiționat și instalațiile subterane ale Biroului Militar al Casei Albe și Diviziei în Uniformă a Serviciului Secret al SUA, toate acestea par să fi dispărut”, a declarat a doua sursă.

Pentru oricine este îngrijorat de securitatea prezidențială în absența buncărului, sursa respectivă a spus că există numeroase disponibilizări pentru a-l asigura pe președinte în caz de urgență.

O inițiativă costisitoare, finanțată de bani publici

Deși este puțin probabil ca planurile să iasă la iveală public în curând, detaliile ar putea veni în timp: PEOC a jucat un rol semnificativ în atacurile din 11 septembrie 2001, iar anumite imagini din interiorul centrului din acea zi au fost publicate în urma unei solicitări în temeiul Legii privind libertatea informației în 2015.

Trump a sugerat că armata americană este „foarte implicată” în construcția sălii de bal și că este probabil ca proiectul să fie executat de o combinație de oficiali militari, Serviciul Secret, Biroul Executiv al Președintelui, antreprenorul Clark Construction, care are o experiență semnificativă în construcția de instalații de înaltă securitate și Shalom Baranes Architects, grupul care a condus și proiectul de reconstrucție și fortificare a Pentagonului după atacul din 11 septembrie.

Wackrow, acum director executiv în managementul riscurilor, a prezis că orice va înlocui spațiul subteran va fi capabil să anticipeze și să răspundă la amenințările emergente, inclusiv amenințări cinetice precum o explozie nucleară sau un accident aviatic, instrumente chimice sau biologice sau impulsuri electromagnetice, printre alte potențiale preocupări, și să facă acest lucru fără a transmite detalii potențialilor adversari. „Trebuie să te gândești la o instalație care poate fi construită în secret, extrem de clasificată, care poate face față mediului actual și viitor de amenințări statale”, a spus el. Ceea ce va fi practic imposibil este să aflăm cât costă acest aspect al construcției. Trump a oferit un preț în continuă creștere pentru aspectul sălii de bal al proiectului, care a început de la 200 de milioane de dolari și a ajuns acum la 400 de milioane de dolari, dar asta nu ia în considerare ceea ce se va întâmpla în subteran. Trump a precizat clar că sala de bal va fi plătită de donatori privați, dar orice infrastructură de securitate subterană va fi în cele din urmă plătită de contribuabilii americani. „Dacă te gândești la încercarea de a atenua amenințările de astăzi și pe cele de mâine, vorbești de fapt despre tehnologii emergente, infrastructură emergentă - lucruri care s-ar putea să nu fie disponibile comercial. Nu vom avea niciodată o idee clară despre cât costă asta”, a spus Wackrow.