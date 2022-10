"Mamă, cum porneşte!". Un colonel ucrainean a capturat cel mai modern tanc rusesc

Ministerul Apărării din Ucraina a postat pe Twitter un clip video în care colonelul Pavlo Fedosenko, unul dintre militarii care a participat la luptele de la Harkov, porneşte un tanc rusesc T-90A.

Tancul T-90 este o variantă modernizată a tancului T-72 şi este cel mai modern tanc aflat în dotarea Forțelor Terestre și Infanteriei Marine ale Rusiei.

În clipul video, colonelul ucrainean apare în timp ce porneşte tancul şi este uimit de faptul că "are două baterii" şi "porneşte la sfert".

"Colonelul Pavlo Fedosenko, erou al Ucrainei, apărător al Harkovului, comandantul Brigăzii 92 Mecanizate, conduce un tanc rusesc moder T-90A capturat de armata ucraineană. Programul rusesc de împrumut și închiriere (land-lease - n.r.) continuă", se arată în postarea Ministerului Apărării din Ucraina pe Twitter.

Colonel Pavlo Fedosenko, Hero of Ukraine, Defender of Kharkiv, commander of the 92nd Mechanized Brigade is driving modern russian T-90A tank captured by the #UAarmy.

russian lend-lease continues. pic.twitter.com/v0XLDVf6f9