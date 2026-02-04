Comisia Europeană: "TikTok, extrem de cooperantă cu ancheta UE privind alegerile din România. Au luat o serie de măsuri"

Comisia Europeană: "TikTok, extrem de cooperantă cu ancheta UE privind alegerile din România". sursa foto: Getty

Compania TikTok este "extrem de cooperantă" cu ancheta în curs a Comisiei Europene privind potențiala interferență în alegerile din România din 2024, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al executivului european, Thomas Regnier, notează Agerpres.

"Acest lucru arată, totodată, că atunci când cineva dorește să interacționeze cu Comisia, noi suntem foarte bucuroși să interacționăm la rândul nostru. TikTok este foarte cooperantă. Au luat o serie de măsuri", le-a declarat Regnier reporterilor.

În decembrie 2024, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva companiei de socializare TikTok pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferența în alegeri, la scrutinul prezidențial din România.

Într-un raport publicat marți pe site-ul său, Comisia juridică a Camerei Reprezentanților din SUA a acuzat Comisia Europeană că interferează cu regularitate în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România.

Potrivit raportului citat, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor europene din iunie 2024. Documente care nu sunt publice prezentate Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților demonstrează că aceste presiuni au fost exercitate cu regularitate pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale UE.

În raportul comisiei americane se mai menționează că cele mai agresive măsuri de cenzură au fost adoptate în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de candidatul populist independent, puțin cunoscut, Călin Georgescu. Decizia a fost luată după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne ale TikTok prezentate comisiei americane par să contrazică această versiune a evenimentelor, se arată în raport. TikTok a informat Comisia Europeană că 'nu a găsit și nici nu i s-au prezentat dovezi' care să susțină afirmația-cheie a autorităților române privind o interferență rusă, se mai menționează în raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA.