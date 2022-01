Companie aeriană, dată în judecată, după ce un câine a murit în timpul zborului

Un pitbul-ul englezesc de un an a murit în timp ce călătorea într-un avion Hawaiian Airlines din Las Vegas înapoi acasă, în Honolulu.

Purtătorul de cuvânt al companiei aeriene, Marrisa Villegas, a oferit o declarație pentru Fox News, spunând că angajații își propun ”să aibă mare grijă” atunci când transportă animale pe zboruri. Ea a tranmis și păreri de rău proprietarului.

Momentan, se așteaptă rezultatele necropsiei pentru animalul de companie mort.

”Am fost întristați să aflăm că a murit câinele clientului nostru. Am comunicat frecvent cu proprietarul animalului de companie de vineri, în timp ce ne desfășurăm investigația și așteptăm rezultatele necropsiei. Ni se spune că va dura 2-4 săptămâni pentru ca rezultatele să fie gata”, a spus Villegas, scrie New York Post.

În timp ce Hawaiian Air susține că a comunicat ”frecvent” cu stăpânul câinelui, bărbatul afirmă contrariul.

”Primul apel telefonic a fost practic: ”Tofu a murit. Asta este”, spune omul. ”Cineva va lua legătura cu tine. Am așteptat, am așteptat. Nimic. Nu am primit niciodată niciun e-mail – nimic. În ceea ce privește Hawaiian Airlines, au fost doar acele două apeluri telefonice, dar nu știu care este motivul pentru care au sunat. Nu au răspunsuri pentru noi.”

Proprietarul câinelui afirmă că animalul a costat 10.000 de dolari. El este hotărât să ajungă în fața unui judecător cu toată această poveste.

