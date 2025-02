Conferința de Securitate de la Munchen. Ministrul Emil Hurezeanu s-a întâlnit cu trimisul lui Trump Richard Grenell

Ministrul Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, a discutat joi, la Munchen, cu ambasadorul Richard Grenell, trimisul special al preşedintelui american Donald Trump. Cei doi au discutat despre „subiecte actuale de interes comun pentru România și Statele Unite ale Americii”, potrivit unei postări pe pagina de X a MAE, relatează Agerpres. Discuțiile au avut loc în contextul Conferinței de Securitate de la Munchen, un forum unde se dezbat toate direcțiile legate de securitate și la care participă lideri importanți ai lumii sau reprezentanții lor.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat despre întrevederea dintre cei doi oficiali pe rețeaua de socializare X.

