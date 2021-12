Fotografie scandaloasă postată de un congresman american după atacul mortal de la liceul din Oxford

"Crăciun fericit! PS: Moșule, să vii cu muniție", este mesajul care însoțește imaginea distribuită pe Twitter de Thomas Massie, congresman al statului Kentucky.

Reuters notează că postarea a fost făcută în ziua în care părinții liceanului ucigaș Ethan Crumbley au fost arestați la Detroit, fiind acuzați de omucidere involuntară.

Crumbley a ucis, marți, patru elevi la liceul din Oxford, statul Michigan, cu o armă cumpărată de tatăl său cu câteva zile înainte.

Ancheta a relevat că tânărul de 15 ani a venit cu arma în rucsac la școală în ziua în care fusese convocat, împreună cu părinții, de conducerea unității de învățământ pentru "tulburări de comportament".

În fotografia semnalată de presa internațională, Thomas Massie și alte șase persoane adunate în fața bradului de Crăciun, expun, între altele, o mitralieră M60, o pușcă semi-automată de asalt AR-15 și un pistol-mitralieră Thompson.

Districtul din Kentucky reprezentat de Massie în Congres este un cunoscut fief republican, remarcă Reuters, care precizează că, în baza legilor americane, deținerea unor arme precum mitralierele este posibilă doar de către militari, forțele de ordine și civili care dispun de licențe speciale.

Postarea congresmanului Massie a generat reacții politice.

Colegul său democrat, John Yarmuth, care conduce Comisia pentru Buget a Camerei Reprezentanților, a postat, la rândul său:

"Sunt suficient de bătrân să-mi amintesc cum republicanii țipau că este o lipsă de sensibilitate să încerci să-i aperi pe oameni de violența armată după o tragedie", a scris Yarmuth pe Twitter, într-o aparentă referire la apelurile de întărire a controlului legislativ asupra armelor deținute de civili.

"Vă asigur că în Kentucky nu sunt doar cretini insensibili", a adăugat el.

I promise not everyone in Kentucky is an insensitive asshole. https://t.co/8NjWJpdXIF