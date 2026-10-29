„Continuați-vă călătoria”. S-au publicat înregistrările: ce au vorbit mecanicii de locomotivă cu centrul de control înainte de accident

4 minute de citit Publicat la 11:15 29 Oct 2026 Modificat la 11:19 29 Oct 2026

Cel puțin 68 de oameni au murit în urma accidentului feroviar de lângă Toledo, în Spania FOTO: Getty Images

Înregistrări audio publicate în presa spaniolă dezvăluie conversațiile dintre mecanicii de locomotivă și un centru de control feroviar în minutele dinaintea accidentului feroviar catastrofal, în care au murit cel puțin 68 de oameni, iar alți zeci au fost răniți.

Autoritățile investighează cauzele tragediei, care s-a produs miercuri dimineață, când un tren care circula de la Madrid la Sevilla a intrat în plin într-un tren staționat.

Trei înregistrări audio ale convorbirilor dintre centrul de control din Madrid și doi mecanici de locomotivă par să indice că unui tren de mare viteză i s-a permis să își continue deplasarea, deși un alt tren, aflat la aproximativ 25 km în față, rămăsese blocat, potrivit BBC.

Publicarea înregistrărilor are loc în contextul în care Spania începe trei zile de doliu național pentru una dintre cele mai grave catastrofe feroviare din istoria modernă a Europei.

Trenul staționat, operat de compania Iryo, se oprise pe șine din cauza unei defecțiuni informatice. În acel moment, un centru de control cu program de funcționare non-stop, aflat în capitala Spaniei, a preluat situația.

Înregistrările audio au fost publicate de instituții media spaniole, printre care El País și RTVE.

Într-una dintre înregistrări, un operator al centrului de control îi spune mecanicului trenului operat de compania feroviară de stat Renfe să își reia călătoria cu viteza normală, după apariția unor probleme tehnice.

„Continuați-vă călătoria și apoi circulați conform [sistemului de semnalizare laterală în regim de bloc], cu viteza normală și în condiții normale de exploatare”, îi spune operatorul mecanicului de locomotivă.

Mecanicul întreabă: „Cu viteza normală?”. Operatorul răspunde: „Da”.

Sistemul de semnalizare laterală în regim de bloc este un sistem feroviar de rezervă sau alternativ, utilizat atunci când sistemul automat de semnalizare ori cel de transmitere a datelor nu funcționează.

Ulterior, mecanicul celuilalt tren, operat de compania privată Iryo, afirmă într-o altă înregistrare audio că s-a pierdut comunicația cu sistemul de control al trenului și că garnitura este oprită în Urda.

Trenul „este oprit în fața semnalului de intrare din Urda”, îi spune mecanicul operatorului centrului de control. După o serie de schimburi de replici, mecanicului i se spune să își „reia călătoria” în mod normal.

Potrivit unei înregistrări ulterioare, mecanicul trenului Iryo contactează din nou centrul de control și spune că nu poate pune trenul în mișcare. „Trenul nu îmi permite să controlez sistemul [de siguranță]. De aceea sunt încă oprit în fața semnalului de intrare”, afirmă acesta.

Ultima înregistrare sugerează că operatorul centrului de control fusese informat că trenul Iryo rămânea staționat în timp ce trenul Renfe se apropia.

Compania Iryo a declarat că trenul său, care avea 147 de pasageri la bord, a fost „lovit din spate” de un alt tren, aparținând companiei Renfe, care transporta 397 de pasageri.

Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, a declarat miercuri că decizia de a le indica trenurilor să își reia deplasarea, fără nicio restricție de viteză, este „inexplicabilă”.

Prim-ministrul Pedro Sánchez a afirmat că „întreaga Spanie este în doliu”, adăugând că „viețile au fost distruse, familiile au fost sfâșiate, iar durerea este imensă”.

Echipele de intervenție au lucrat pe tot parcursul nopții, sub lumina puternică a reflectoarelor, pentru a tăia și deschide vagoanele metalice în căutarea victimelor. Multe dintre persoanele care și-au pierdut viața în accident nu fuseseră încă identificate.

Potrivit Ministerului spaniol de Interne, sute de membri ai personalului de intervenție au fost mobilizați la locul dezastrului pentru a sprijini operațiunile de recuperare. Dronele și elicopterele sunt folosite pentru localizarea victimelor și îndepărtarea molozului.

Martorii au povestit că au văzut oameni plângând și sângerând, pasageri blocați pe scaune și fum care se răspândea prin vagoane, dintre care unul a luat foc.

Sánchez a declarat că este „inacceptabil” ca Spania să se confrunte cu două accidente feroviare grave în decursul acestui an, după ce un accident de tren de mare viteză a provocat moartea a 46 de persoane în apropiere de Córdoba, în luna ianuarie. Accidentul de atunci s-a produs pe aceeași linie feroviară ca cel de miercuri, însă mult mai la sud.

După incident, majoritatea partidelor politice și-au suspendat campaniile electorale pentru alegerile care urmează.

Excepție a făcut partidul de extremă dreapta Vox. Liderul acestuia, Santiago Abascal, a declarat că formațiunea sa nu va participa la ceea ce el a descris drept tentative de a „folosi doliul pentru a reduce la tăcere criticile” la adresa infrastructurii feroviare a țării.

Potrivit postului public spaniol TVE, în cursul nopții, aproximativ 1.500 de persoane s-au adunat în fața sediului Ministerului Transporturilor din capitală. Televiziunea a relatat că protestatarii au cerut, în mare parte, demisiile lui Sánchez și Puente.

Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, după ce protestatarii au aruncat cu sticle și materiale pirotehnice. Nu au fost raportate persoane rănite sau arestate.

Mecanicii de locomotivă urmează să participe joi la greva programată, după ce Sindicatul spaniol al mecanicilor de locomotivă (Semaf) a anunțat că acțiunea sindicală va avea loc „în apărarea siguranței feroviare”.

Liderul principalului partid de opoziție din Spania, Partidul Popular, Alberto Núñez Feijóo, a declarat: „Spania are dreptul să știe ce se întâmplă cu infrastructura sa”.

Miercuri seara târziu, rudele pasagerilor încercau încă să obțină informații despre persoanele aflate la bordul celor două trenuri.

Garda Civilă spaniolă a înființat birouri la Madrid, Toledo, Sevilla și Córdoba pentru a investiga sesizările privind persoane dispărute.

„Prioritatea principală este identificarea persoanelor dispărute și recoltarea probelor de ADN, pentru a putea fi identificați și contactați membrii familiilor acestora”, a transmis Garda Civilă într-o postare pe platforma X.

La Toledo, în apropierea locului accidentului, localnicii au păstrat un minut de reculegere în cadrul unei ceremonii de comemorare a victimelor.

Steagurile Uniunii Europene sunt arborate în bernă la Bruxelles, într-un gest pe care Comisia Europeană l-a descris drept un „semn de solidaritate europeană” în timpul perioadei de doliu din Spania.

Accidentul de miercuri este cel mai grav produs în Spania din 2013, când 80 de persoane au murit la periferia orașului Santiago de Compostela, în nord-vestul țării.