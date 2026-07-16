Coordonatorul de doctorat al lui Putin pleacă spre Cercul Arctic. Scopul: Să demonstreze că rezervele de petrol sunt, de fapt, infinite

2 minute de citit Publicat la 21:21 16 Iul 2026 Modificat la 21:25 16 Iul 2026

Savanții ruși încearcă să testeze o ipoteză susținută în principal în Rusia de zeci de ani - teoria originii anorganice a petrolului. Foto: Getty Images

Coordonatorul științific al tezei de doctorat a lui Vladimir Putin, rectorul Universității Miniere din Sankt Petersburg, Vladimir Litvinenko, intenționează să testeze o teorie controversată despre originea petrolului, scrie publicația Der Spiegel, preluată de The Moscow Times. Conform acestei teorii, unele hidrocarburi pot avea origine anorganică și se „formează” în adâncurile Pământului. Astfel, câmpurile petroliere își pot reface, în timp, rezervele de hidrocarburi.

Majoritatea experților din domeniul geologiei petrolului cred că zăcămintele de petrol și gaze naturale s-au format acum milioane de ani din materie organică („teoria organică”).

„Există un consens științific în țările occidentale: zăcămintele de petrol și gaze naturale s-au format ca urmare a transformării materialului organic (descompunerea organismelor marine - n.r.)", a spus Catherine Brede, șefa grupului de cercetare în geologia petrolieră de la Universitatea de Tehnologie Clausthal.

Potrivit lui Brede, Litvinenko încearcă acum să testeze o ipoteză susținută în principal în Rusia de zeci de ani - teoria originii anorganice a petrolului.

Unul dintre susținătorii ideii originii anorganice a petrolului a fost omul de știință Dmitri Mendeleev. În 1876, după ce a vizitat câmpurile petroliere din Pennsylvania, a început să se îndoiască de explicația originii petrolului din rămășițele unor organisme de milioane de ani.

Mendeleev a presupus că hidrocarburile pot fi formate în adâncurile Pământului ca rezultat al interacțiunii compușilor de fier, carbon și apă, și apoi să se ridice de-a lungul faliilor scoarței terestre.

Această ipoteza modernă a originii anorganice a petrolului a fost dezvoltată în secolul al XX-lea și a fost susținută de mai mulți oameni de știință sovietici, dar rămâne subiectul unor dispute științifice. Majoritatea geologilor cred că acest lucru nu explică originea marilor câmpuri petroliere și de gaze.

În iunie, revista Science a relatat planurile lui Litvinenko de a testa această ipoteză în zona arctică. Pentru aceasta, omul de știință intenționează să foreze în provincia bogată în zăcăminte petroliere și de gaze Timan-Pechora, lângă Usinsk - la aproximativ 30 km de Cercul Polar Arctic.

Echipa lui Litvinenko intenționează forarea unui puț de aproximativ 8-9 km adâncime: în cazul în care vor fi descoperite hidrocarburi fără semne de origine organică, o astfel de descoperire ar putea deveni unul dintre argumentele în favoarea ipotezei provenienței anorganice a petrolului.

Ipoteza a mai fost testată, fără succes, prin foraje similare făcute deja în alte regiuni ale lumii. În plus, cercetătorul Kai-Uwe Hinrichs, de la Universitatea din Bremen, notează că nu există dovezi palpabile privind existența unor depozite industriale mari de origine anorganică.

„Știința sovietică iubea teoriile nestandard, iar teoria originii anorganice a petrolului este una dintre ele”, a spus Serghei Vakulenko, de la Carnegie Russia Eurasia Center.

În ciuda criticilor, Litvinenko continuă să-și apere poziția. Într-un document trimis către Der Spiegel, se spune că originea petrolului rămâne un subiect de dezbatere științifică, iar ipoteza originii abiogene a hidrocarburilor a fost marginalizată fără probe suficiente.

În 1996, Vladimir Litvinenko a fost coordonatorul științific al tezei de doctorat a lui Vladimir Putin. Cei doi s-au cunoscut la începutul anilor 1990. Litvinenko se regăsește în topul miliardarilor Forbes, cu o avere de 3,6 miliarde de dolari, familia sa deținând o participație importantă în producătorul de îngrășăminte PhosAgro.