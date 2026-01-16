Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025, crede că va fi „aleasă preşedintă a Venezuelei la momentul potrivit”

1 minut de citit Publicat la 17:58 16 Ian 2026 Modificat la 17:58 16 Ian 2026

Maria Corina Machado spune că e de părere că va femeie care ocupă această funcţie. FOTO: Profimedia Images

María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a precizat, vineri, în cadrul unui interviu pentru Fox News, că e de părere că va fi aleasă preşedintă a Venezuelei „la momentul potrivit”.

Opozanta venezueleană María Corina Machado mai susține că e de părere că va femeie care ocupă această funcţie.

„Cred că există o misiune de îndeplinit şi că vom transforma Venezuela în acest pământ al harului şi că voi aleasă preşedintă a Venezuelei la momentul potrivit şi că voi fi prima femeie care ocupă această funcţie”, declară ea în emisiunea ”Fox and Friends Weekend”, potrivit France24.

Totodată, în cursul zilei de joi, Maria Corina Machado a declarat jurnaliștilor că i-a oferit președintelui Statele Unite ale Americii, Donald Trump, medalia aferentă Premiul Nobel pentru Pace, în cadrul unei întâlniri private la Casa Albă, care a avut loc joi. Ea nu a precizat dacă Trump a acceptat medalia, scrie BBC.

La schimb, Corina Machado a primit o pungă de cadou cu semnătura președintelui SUA.

„Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, venezuelenii”, a spus Machado după întâlnirea cu Trump, prima întâlnire față în față dintre cei doi.

„I-am oferit președintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace”, a declarat ulterior Machado jurnaliștilor, în limba engleză, numind gestul „o recunoaștere a angajamentului său unic față de libertatea noastră”.

Ulterior, Centrul Nobel pentru Pace a transmis un mesaj, pe rețeaua socială X, în care a subliniat că deși medalia poate fi dată altcuiva, titulatura acordată de comitetul din Norvegia rămâne la lidera opoziției din Venezuela.

„Medalia își poate schimba proprietarii, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace e imuabil”, a transmis Centrul Nobel pentru Pace.