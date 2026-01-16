Mesajul Centrului Nobel pentru Pace, după ce Machado i-a dat lui Trump medalia ei: „Un adevăr rămâne valabil”

Donald Trump a acuzat Comitetul Nobel că a pus „politica înaintea păcii”, după ce nu a fost distins cu Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Foto: Centrul Nobel pentru Pace/X

După ce Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, i-a dăruit medalia ei președintelui american Donald Trump, Centrul Nobel pentru Pace a transmis un mesaj, pe rețeaua socială X, în care a subliniat că deși medalia poate fi dată altcuiva, titulatura acordată de comitetul din Norvegia rămâne la lidera opoziției din Venezuela. „Medalia își poate schimba proprietarii, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace e imuabil”, a transmis Centrul Nobel pentru Pace.

Donald Trump nu a făcut un secret din dorința lui de a deține un Premiu Nobel pentru Pace și nici din a-și exprima nemulțumirea atunci când nu i-a fost acordat.

Este o temă la care revine recurent în discursurile sale publice, considerând că este o distincție pe care o merită. La întâlnirea de la Casa Albă cu Corina Machado, aceasta i-a satisfăcut această dorință, cel puțin simbolic, dăruindu-i medalia aferentă Premiul Nobel pentru Pace.

Decizia a atras critica Centrului Nobel pentru Pace, care a atras atenția că gestul lui Machado nu înseamnă că Donald Trump este laureat al premiului Nobel pentru Pace. Câștigătoarea din 2025 rămâne Machado.

Iată ce a scris Centrul Nobel pentru Pace pe rețeaua socială X:

„Are un diametru de 6,6 cm, cântărește 196 de grame și este realizată din aur. Pe avers se află portretul lui Alfred Nobel, iar pe revers sunt reprezentați trei bărbați goi, ținându-se de umeri, ca simbol al fraternității. Un design neschimbat de 120 de ani.

Știați că unele medalii ale Premiului Nobel pentru Pace au fost transmise mai departe după acordarea premiului? Un caz bine cunoscut este cel al medaliei lui Dmitri Muratov, care a fost scoasă la licitație pentru peste 100 de milioane de dolari, banii fiind folosiți pentru sprijinirea refugiaților din războiul din Ucraina.

De asemenea, medalia expusă la Centrul Nobel pentru Pace este, de fapt, împrumutată și a aparținut inițial lui Christian Lous Lange, primul laureat norvegian al Premiului pentru Pace.

Dar un adevăr rămâne valabil . Așa cum afirmă Comitetul Nobel Norvegian: „Odată ce un Premiu Nobel este anunțat, acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altor persoane. Decizia este definitivă și rămâne valabilă pentru totdeauna.”

O medalie își poate schimba proprietarul, dar titlul de laureat al Premiului Nobel este imuabil.”

The #NobelPeacePrize medal.



It measures 6.6 cm in diameter, weighs 196 grams and is struck in gold. On its face, a portrait of Alfred Nobel and on its reverse, three naked men holding around each other’s shoulders as a sign of brotherhood. A design unchanged for 120 years.



Did… pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026

Nu este clar dacă Trump a acceptat distincția. O fotografie publicată de Casa Albă îl arată însă pe președintele american încântat, cu tabloul în care este fixată medalia în mâini. În schimb, Corina Machado a primit de la Donald Trump o pungă de cadou cu semnătura președintelui SUA.