Credit Suisse, scurgere masivă de informații. Posibile legături infracționale pentru 18.000 de conturi

Scurgerea de informații a dezvăluit detalii despre conturile a 30.000 de clienți Credit Suisse din întreaga lume, beneficiari a peste 100 de miliarde de franci elvețieni.

Este una dintre cele mai cunoscute instituții financiare din Elveția, iar scurgerea indică eșecuri pe scară largă ale acesteia, în ciuda angajamentelor repetate de-a lungul deceniilor de a elimina clienții îndoielnici și fondurile ilicite.

Credit Suisse a deschis sau a menținut conturi bancare pentru un număr ridicat de clienți ”controversați” din întreaga lume. Printre aceștia se numără un traficant de persoane din Filipine, un șef al bursei de valori din Hong Kong - condamnat pentru luare de mită, un miliardar care a ordonat uciderea iubitei lui - un pop star libanez și directori care au jefuit compania petrolieră de stat din Venezuela, precum și politicieni corupți din Egipt până în Ucraina.

Un cont deținut de Vatican a fost folosit pentru a cheltui 350 de milioane de euro într-o investiție presupusă frauduloasă, o proprietate din Londra, care se află în centrul unui proces penal în curs de desfășurare a mai multor inculpați, inclusiv a unui cardinal, scrie The Guardian.

Uriașul depozit de date bancare a fost divulgat de un informator al ziarului german Süddeutsche Zeitung. ”Cred că legile elvețiene privind secretul bancar sunt imorale”, a spus sursa anunțului într-un comunicat. ”Pretextul de a proteja confidențialitatea financiară este doar o frunză de smochin care acoperă rolul rușinos al băncilor elvețiene ca colaboratori ai evaziunilor fiscale.”

Ulterior, jurnaliștii germani au implicat un grup anticorupție și alte 46 de instituții media din întreaga lume, inclusiv The New York Times, The Guardian, Le Monde și altele.

Potrivit unui comunicat de duminică al Organized Crime and Corruption Reporting Project, conturile fuseseră deschise din anii 1940 până în anii 2010: "Am văzut prea des infractori și politicieni corupți care își permit să continue să facă afaceri, indiferent de circumstanțe, deoarece au certitudinea că câștigurile lor ilicite vor fi păstrate în siguranță", a declarat Paul Radu, cofondator al OCCRP, în comunicat. "Investigația noastră scoate la iveală modul în care acești oameni pot ocoli reglementările, în ciuda infracțiunilor lor, în detrimentul democrațiilor și al oamenilor din întreaga lume."

”Credit Suisse respinge cu fermitate acuzațiile și concluziile despre presupusele practici de afaceri ale băncii”, a spus banca într-un comunicat, susținând că aspectele descoperite de reporteri se bazează pe ”informații selective scoase din context, care au ca rezultat interpretări tendențioase ale activității băncii."

Instituția a mai transmis că acuzațiile au fost în mare parte ”istorice”, în unele cazuri datând dintr-o perioadă în care ”legile, practicile și așteptările instituțiilor financiare erau foarte diferite de cele de acum”.

În timp ce unele conturi au fost deschise încă din anii 1940, mai mult de două treimi au fost deschise din 2000. Multe dintre acestea ele fuseseră deschise în ultimul deceniu, iar o parte erau active chiar și în prezent.