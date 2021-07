Un crocodil uriaș a ieșit din râu și a pornit la plimbare pe străzile unui sat din statul indian Karnataka

Imensa reptilă a ieșit dintr-un râu aflat în apropierea localității.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată cum crocodilul se deplasează lent pe stradă, în apropierea unei case.

Un câine pare că vrea să "abordeze" intrusul dar se răzgândește și se îndepărtează.

Crocodilul nu-i dă atenție și, după ce mai parcurge câțiva metri, se lasă pe burtă și deschide larg gura plină cu dinți ascuțiți.

Ramu Gouda, un oficial de la administrația pădurilor, a relatat că reptila a intrat în sat joi dimineața.

Un locuitor a dat alarma.

Pădurarii au ajuns la locul respectiv în câteva zeci de minute și au decis ca, în loc să captureze crocodilul, să încerce să-l dirijeze înapoi spre apă.

În cele din urmă, au reușit.

