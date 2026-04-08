Cu câteva zile înainte de alegeri, Fidesz domină Facebook-ul maghiar cu reclame politice pe care n-ar fi trebuit să le mai poată difuza

Ungaria va avea alegeri parlamentare în data de 12 aprilie. sursa foto: Getty

Meta a interzis reclamele politice pe Facebook și Instagram în octombrie, dar cercetătorii specializați în dezinformare avertizează că interdicția a împins reclamele politice ale partidului Fidesz în zona gri, scrie Euronews.

Cercetătorii care urmăresc fenomenul dezinformării avertizează că partidul de guvernământ din Ungaria, Fidesz, și organizațiile care acționează în numele său ocolesc interdicția de a difuza reclame politice pe platformele Meta, înaintea alegerilor naționale programate pentru 12 aprilie.

Potrivit unei analize realizate de Hungarian Digital Media Observatory, „există un risc real ca în campania electorală din Ungaria și în alte campanii care urmează să fie influențate de un număr semnificativ de reclame politice ilegale – inclusiv deepfake-uri – cu un impact uriaș”.

Gigantul tech Meta, care deține Facebook și Instagram, a interzis în octombrie 2025 toate reclamele cu caracter politic, electoral sau social de pe platformele sale din UE, invocând „cerințe imposibil de aplicat și incertitudini juridice”. Și Google a decis, la rândul său, să renunțe la afișarea reclamelor politice în UE.

Măsurile au fost luate ca răspuns la noile reguli europene privind publicitatea politică, intrate în vigoare în aceeași lună prin Regulamentul privind transparența și targetarea publicității politice (TTPA).

Regulamentul prevede că reclamele politice „la nivel european, național și local” trebuie să fie „etichetate clar” și să indice, printre altele, „cine a plătit pentru ele, ce costuri au, iar – dacă se folosesc tehnici de targetare sau de livrare a reclamelor – care este publicul-țintă”.

Spre deosebire de o postare obișnuită pe o rețea de socializare, o reclamă politică pe Meta este un mesaj plătit de pe Facebook sau Instagram care promovează un partid sau un mesaj către un grup precis de utilizatori, ales de cel care cumpără reclama.

Reclama conține o mențiune „plătit de” și este stocată cel puțin șapte ani în biblioteca de reclame a Meta.

Cercetătorii în domeniul dezinformării spun că, deși interdicția din octombrie a dus la o scădere a numărului de reclame active difuzate de marii cumpărători politici, Fidesz și aliații săi reușesc în continuare să folosească reclame politice plătite – iar urmărirea acestora este, intenționat, tot mai greu de făcut.

„Fidesz și entitățile conectate cu partidul au reușit totuși să ruleze multe reclame care pot fi caracterizate clar ca politice pe platformele Meta”, a declarat pentru echipa de verificare a Euronews, The Cube, Szilard Teczar, editor al site-ului maghiar de fact-checking Lakmusz.

„Meta se bazează pe bunăvoința actorilor de a declara dacă o reclamă este politică”, a spus el. „Ei șterg sau opresc reclamele retroactiv. În octombrie și noiembrie, multe reclame au putut rula o săptămână sau chiar mai mult. Dovezile arată totuși că Meta se îmbunătățește; în multe cazuri, șterg reclama într-o zi sau cel mult în câteva zile”.

Teczar a explicat că reclamele sunt distribuite de politicienii Fidesz prin paginile oficiale de Facebook, dar, cel mai adesea, ele sunt răspândite de organizații-paravan, clar conectate cu partidul de guvernământ și care transmit aceleași mesaje.

Un exemplu este Mișcarea de Rezistență Națională – un grup de activism politic și ONG pro-Fidesz – care are legături cu Megafon, o organizație opacă apropiată de guvern și care a cheltuit peste 1,7 milioane de euro pe conținut promoțional pe Facebook în 2024.

„Au postat în repetate rânduri videoclipuri generate cu inteligență artificială, majoritatea atacând partidul de opoziție Tisza, pe care le-au promovat prin reclame în special pe Facebook, ajungând în unele cazuri la milioane de vizualizări”, a spus Teczar, amintind de un videoclip distribuit la sfârșitul lui decembrie, cu un mesaj politic fără echivoc.

Clipul, care a rulat ca reclamă activă pe platformele Meta, înfățișa membrii unei familii care desfăceau cadouri etichetate „TISZA”, doar ca din cutii să iasă mesaje politice care denaturau campania opoziției.

Centrul maghiar împotriva dezinformării a semnalat și un material care, la prima vedere, părea o animație cu totul inofensivă. În desene, un grup de animale care trăiau pe malul râului Tisa primea o avertizare de la o vulpe, cu privire la o presupusă taxă pe proprietate pe care ar fi urmat să o introducă partidul Tisza.

Astfel de reclame, deși aliniate cu mesajele guvernului și promovând o agendă politică, nu sunt etichetate clar ca aparținând partidului de guvernământ.

De exemplu, institutul de cercetare Political Capital din Budapesta a identificat mai multe reclame clasificate la categorii care nu țin de politic – de pildă, „afaceri” sau „finanțe”.

Think tank-ul a anunțat că, între ianuarie și februarie, cercetătorii au identificat 457 de reclame politice care rulau pe platformele Meta, pornite de pagini legate de actori politici maghiari.

Dintre acestea, 456 erau legate de politicieni și organizații afiliate Fidesz, în timp ce cercetătorii nu au identificat nicio reclamă de la pagini afiliate Tisza în aceeași perioadă și doar una a partidului social-liberal Coaliția Democratică (DK).

Cercetătorii au descoperit că multe dintre aceste reclame au fost clasificate drept politice abia după ce rulaseră deja.

Balazs Nemeth, candidatul Fidesz pentru a 13-a circumscripție din Budapesta, a fost cel mai activ cumpărător de reclame, potrivit Political Capital. Nemeth a publicat 81 de reclame din ianuarie și până acum – în general, videoclipuri de campanie locală.

Al doilea cel mai activ a fost grupul parlamentar Fidesz, cu 76 de reclame. Cele mai multe dintre ele au fost, în cele din urmă, clasificate drept politice, iar multe promovau emisiunea pro-Orban „Ora adevărului”.

Fidesz „experimentează” cum să rămână pe piață în ciuda interdicției

Fidesz nu este la prima folosire a reclamelor plătite pe Meta pentru a-și transmite mesajele către grupuri-țintă.

Political Capital estimează, pe baza datelor disponibile, că Fidesz a fost responsabil pentru până la 87% din totalul cheltuielilor cu reclamele din Ungaria între ianuarie și septembrie 2025, adică înainte ca giganții tech să impună interdicția privind publicitatea politică.

Fidesz a cheltuit pe reclame pe Google și Meta mai mult decât orice alt partid politic din UE și înaintea alegerilor europarlamentare din 2024.

Bulcsu Hunyadi, șeful programelor Political Capital, ne-a spus că, în ciuda interdicției impuse de Meta, Fidesz „experimentează cum să difuzeze reclame care ocolesc regulamentul platformelor”.

„Fidesz și aliații lor chiar au testat ce videoclipuri și ce conținut pot fi promovate, precum și ce anume va fi șters”, a adăugat el.

Hunyadi a menționat reclamele prin care se chema populația să participe la „Consultarea națională” a guvernului și reclame de tip panou publicitar în care adversarii politici erau înfățișați ca marionete ale Occidentului și ale Bruxellesului.

O campanie publicitară identică, difuzată de Fidesz, a luat în vizor-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„În reclamele de pe rețelele de socializare, nu puteai să recunoști aceste personaje pentru că nu aveau fețe, dar, dacă vedeai panourile de pe stradă și apoi vedeai reclamele de pe rețele, puteai să faci legătura; hainele, de exemplu, erau aceleași”, a spus Hunyadi.

Cercetătorii spun că Meta a eliminat unele reclame după verificare, dar de multe ori abia după ce acestea rulaseră deja.

„Sistemele de filtrare ale Meta și Google ar trebui să evalueze dacă un conținut care urmează să fie promovat conține mesaje politice, dar se pare că reclamele chiar trec prin sistemele de filtrare”, explică Hunyadi. „Meta are două runde de verificare pentru reclamele politice, iar a doua verificare pare să fie de fapt mai amănunțită decât prima”.

„Vedem tot mai multe reclame care trec de filtre pe platformele Meta, dar asta poate fi influențat și de faptul că Facebook este deosebit de popular în Ungaria”, adaugă el.

Meta nu face publice detalii despre modul în care funcționează algoritmul și filtrele sale atunci când vine vorba de semnalarea conținutului care încalcă regulile privind publicitatea politică.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru The Cube că politica internă a companiei interzice „actorilor să difuzeze reclame despre subiecte sociale, alegeri și politică în UE”.

„Respingem aceste reclame atunci când suntem informați cu privire la ele și confirmăm că încalcă regulile noastre”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Euronews a contactat Comisia Europeană pentru un punct de vedere, dar nu a primit un răspuns până la momentul publicării.