Cum a ajuns Rusia să colaboreze la cel mai mare reactor termonuclear din Europa: Furnizează o componentă-cheie proiectului

În sudul Franței, fizicienii, inginerii și managerii ruși și europeni colaborează încă la proiectul unui reactor gigantic de fuziune nucleară. Aproximativ 35 de țări sunt implicate în proiectul Reactorului Termonuclear Experimental Internațional (ITER), care vizează transformarea fuziunii nucleare într-o sursă viabilă de energie curată. Acesta a supraviețuit confruntărilor geopolitice. „Oamenii își lasă pașapoartele odată ce intră în instalație”, spune Pietro Barabaschi, directorul general al ITER, pentru The Economist.

Fiecare țară contribuie prin furnizarea de sprijin „în natură”, cum ar fi piese și cunoștințe, în loc de bani. Rusia produce bucăți din magneții care sunt folosiți pentru a limita reacția finală, sisteme de evacuare care mențin reacția curată și panouri care absorb neutronii de înaltă energie eliberați de reacțiile de fuziune. Oferta niciunui membru nu este indispensabilă, dar găsirea de înlocuitori poate cauza întârzieri, spune Barabaschi.

ITER nu își poate permite asta. Proiectul este deja în întârziere. Inițial fusese programat să fie finalizat în 2016, primele experimente urmând să fie efectuate până în 2020. Acum, operațiunea completă nu este așteptată decât în 2039. Costurile au crescut vertiginos de la 18 miliarde de dolari la 32,4 miliarde de dolari în dolarii din 2023, potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului american.

Idealurile colaborării globale au făcut loc coșmarurilor logistice. Fiecare țară a insistat să fabrice componente critice, provocând o împărțire suboptimă a sarcinilor de fabricație, spune Michel Claessens, bursier ITER. Magneții sunt împărțiți între Rusia, UE, America, Japonia, China și Coreea de Sud. Rusia, Japonia și Europa împart sistemul de evacuare, India și America sistemul de răcire. Invazia Rusiei în Ucraina a adăugat mai multă birocrație unei mașini deja uzate.

Între timp, firmele private avansează rapid. Investițiile private globale în fuziune au crescut de la aproximativ 7 miliarde de dolari în 2024 la 10 miliarde de dolari în 2025, estimează Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Commonwealth Fusion Systems, un startup american, se așteaptă să producă prima sa plasmă până în 2027. ITER nu va ajunge acolo înainte de 2033. Activitatea comercială a Europei este în urmă, spune Anda Bologa de la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene, un think-tank. Pariurile sale pe fuziune sunt legate în mare parte de ITER. Dacă întreprinderile private vor livra primele, acesta ar putea deveni o relicvă multilaterală.