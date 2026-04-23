Cum a ajuns Rusia un jucător-cheie în renașterea energiei nucleare, cu zeci de reactoare în străinătate, la 40 de ani de la Cernobîl

Publicat la 23:41 23 Apr 2026 Modificat la 23:41 23 Apr 2026

Rusia joacă un rol tot mai important în renașterea globală a energiei nucleare, în contextul în care industria atomică revine în prim-plan la patru decenii după dezastrul de la Cernobîl. Pe fondul unei noi expansiuni a energiei nucleare la nivel mondial, Rusia s-a impus ca un exportator major de tehnologie, construind aproximativ 20 de reactoare în Europa, Africa, Asia și Orientul Mijlociu, potrivit unei analize abcnews.

Dezastrul de la Cernobîl din 1986 a alimentat temerile globale cu privire la energia nucleară și a încetinit dezvoltarea acesteia în Europa și în alte părți. Patru decenii mai târziu, însă, există o renaștere în întreaga lume, o tendință care a fost puternic impulsionată de războiul din Orientul Mijlociu.

Peste 400 de reactoare nucleare sunt operaționale în 31 de țări, în timp ce aproximativ 70 sunt în construcție. Energia nucleară produce aproximativ 10% din electricitatea mondială, echivalentul a aproximativ un sfert din toate sursele de energie cu emisii reduse de carbon.

Reactoarele nucleare au cunoscut îmbunătățiri constante, adăugându-se mai multe caracteristici de siguranță și devenind mai ieftine de construit și operat.

În timp ce Cernobîl și dezastrul nuclear de la Fukushima din 2011 din Japonia au diminuat apetitul pentru astfel de surse de energie, era clar cu ani în urmă că probabil va exista o renaștere, a declarat Fatih Birol, director executiv al Agenției Internaționale pentru Energie.

Odată cu războiul din Orientul Mijlociu, „sunt 100% sigur că energia nucleară revine”, a adăugat el.

„Este văzut ca un sistem sigur de generare a energiei electrice și vom vedea că revenirea energiei nucleare va fi foarte puternică, atât în America, cât și în Europa și în Asia”, a declarat Birol pentru Associated Press.

SUA e cel mai mare producător de energie nucleară

Statele Unite sunt cel mai mare producător de energie nucleară din lume, cu 94 de reactoare operaționale care reprezintă aproximativ 30% din generarea globală de energie electrică nucleară. Și își intensifică eforturile de a dezvolta capacitatea de energie nucleară, cu scopul de a o cvadrupla până în 2050.

„Lumea nu își poate alimenta industriile, nu poate satisface cerințele inteligenței artificiale sau nu își poate asigura viitorul energetic fără energie nucleară”, a declarat luna trecută subsecretarul de stat american Thomas DiNanno.

China operează 61 de reactoare nucleare și este lider mondial în construirea de noi unități, cu aproape 40 în construcție, cu scopul de a depăși SUA și de a deveni liderul mondial în capacitatea nucleară.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut că a fost o „greșeală strategică” a Europei să reducă energia nucleară și a subliniat noi inițiative pentru a încuraja construirea de centrale electrice.

Între timp, Rusia a preluat un rol important în exportul know-how-ului său nuclear, construind 20 de reactoare în întreaga lume.

Reactorul nr. 4 de la Cernobîl a explodat pe 26 aprilie 1986, pe când Ucraina făcea încă parte din Uniunea Sovietică. Accidentul a contaminat zonele din apropiere și a răspândit radiații în Europa.

Ucraina se bazează încă în mare măsură pe centralele nucleare pentru a genera aproximativ jumătate din energia electrică. Aceste centrale au jucat un rol vital după ce Rusia a trimis trupe în Ucraina în 2022. Forțele Moscovei au capturat Centrala Nucleară Zaporijia din Ucraina, iar Kievul a acuzat Rusia de un atac cu drone asupra structurii de protecție care acoperă reactorul avariat de la Cernobîl.

Japonia a repornit 15 reactoare după ce a analizat lecțiile cutremurului și tsunami-ului care au avariat centrala de la Fukushima, iar alte 10 sunt în curs de obținere a aprobării pentru repornire.

Africa de Sud are singura centrală nucleară de pe continentul african, deși Rusia construiește una în Egipt, iar alte câteva națiuni africane explorează tehnologia.

„Impulsul pe care îl vedem astăzi este rezultatul unei recunoașteri tot mai mari a faptului că energia electrică fiabilă și cu emisii reduse de carbon va fi esențială pentru a satisface cererea tot mai mare de energie la nivel mondial”, a declarat Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Europa a încercat să se detașeze de energia rusească după conflictul din Ucraina, dar dependența sa de hidrocarburi a fost subliniată de războiul din Orientul Mijlociu.

Comisia Europeană și-a schimbat percepția asupra energiei nucleare și o consideră parte a energiei curate, alături de energia eoliană și solară, pentru a atinge obiectivele climatice.

În 1990, energia nucleară reprezenta aproximativ o treime din energia electrică a Europei; acum este doar aproximativ 15%, iar von der Leyen a recunoscut că dependența sa de combustibilii fosili importați o dezavantajează.

„Cred că a fost o greșeală strategică din partea Europei să întoarcă spatele unei surse fiabile și accesibile de energie cu emisii reduse”, a spus ea recent. „În ultimii ani, asistăm la o renaștere globală a energiei nucleare. Iar Europa vrea să facă parte din ea.”

UE are în vedere dezvoltarea de reactoare modulare mici. Se așteaptă să devină operaționale la începutul anilor 2030, acestea sunt considerate mai ieftine, mai rapide de construit și mai flexibile decât reactoarele tradiționale.

Franța și alte câteva state membre ale UE, inclusiv Suedia și Finlanda, au fost în fruntea energiei nucleare. Pe de altă parte, Germania, Austria și Italia se numără printre statele membre ale UE care au interzis utilizarea acesteia.

Într-o schimbare majoră de politică anul trecut, Belgia a abrogat o lege care cerea închiderea reactoarelor sale și le-a prelungit durata de viață. Între timp, Spania încă intenționează să elimine treptat capacitatea sa nucleară și să închidă cele șapte reactoare operaționale între 2027 și 2035.

Cu 57 de reactoare la 19 centrale, Franța se bazează pe energia nucleară pentru aproape 70% din energia sa electrică.

Ascensiunea tehnologiei nucleare din Rusia

Rusia și-a extins agresiv capacitatea de energie nucleară atât pe plan intern, cât și internațional.

Are 34 de reactoare operaționale, inclusiv opt reactoare RBMK de tip Cernobîl, cunoscute sub numele de reactoare cu grafit de apă ușoară, care reprezintă aproximativ un sfert din totalul producției de energie nucleară. Acestea au cunoscut modernizări ample, adăugând caracteristici de siguranță pentru a remedia defectul inerent de proiectare care, împreună cu eroarea umană, a declanșat dezastrul de la Cernobîl.

Printre proiectele cheie aflate în construcție se numără noi unități la amplasamentele Kursk, Leningrad și Smolensk, o prospectivă centrală în Orientul Îndepărtat și prospective unități nucleare plutitoare.

Rusia construiește, de asemenea, 20 de reactoare în Europa, Africa, Asia și Orientul Mijlociu și a semnat contracte pentru a lansa construcția în alte câteva țări.

Rusia a construit primul reactor nuclear pentru aliatul vecin, Belarus, al cărui teritoriu a fost contaminat cu o treime din cauza accidentului de la Cernobîl.