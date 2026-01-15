Cum a păcălit o fostă profesoară sute de tineri să lupte pe frontul din Ucraina. ”Unul dintre cei mai importanți recrutori ai Rusiei”

Femeia le promitea salarii mari și cetățenie rusă. Foto: Captură Telegram

Flăcările cuprind marginile unui pașaport, iar o voce de femeie se aude calm, în limba rusă: „Arde bine”. Pentru Omar, un tânăr sirian de 26 de ani, acel clip video primit pe telefon a fost dovada finală că promisiunile care l-au adus în războiul din Ucraina au fost o minciună, scrie BBC.

Omar, muncitor în construcții, se afla de aproape nouă luni pe linia frontului, înrolat în armata rusă, când a primit imaginile. A recunoscut imediat vocea: Polina Alexandrovna Azarnykh, femeia care, spune el, l-a ajutat să ajungă în Rusia și să semneze un contract militar, promițându-i un salariu mare și cetățenie rusă. De data aceasta însă, mesajul era unul de răzbunare.

Vorbind sub un nume schimbat, de teama represaliilor, Omar a povestit cum a ajuns prins într-un conflict pe care nu și l-a dorit. El susține că Azarnykh i-ar fi cerut 3.000 de dolari pentru a-i garanta un rol fără lupte directe. Când a refuzat să plătească, a fost trimis în prima linie după doar zece zile de pregătire. Ulterior, spune el, femeia i-ar fi ars pașaportul, ca pedeapsă.

Când a încercat să refuze o misiune, comandanții l-ar fi amenințat cu moartea sau închisoarea. „Am fost înșelați. Femeia asta este o escroacă”, spune Omar.

O investigație BBC Eye a urmărit activitatea Polinei Azarnykh, o fostă profesoară în vârstă de 40 de ani, care folosește un canal de Telegram pentru a atrage tineri din țări sărace în armata rusă. Mesajele ei, optimiste și prietenoase, promovează „contracte pe un an” pentru serviciul militar, prezentate ca oportunități sigure și bine plătite.

BBC World Service a identificat aproape 500 de cazuri în care Azarnykh a furnizat documente de invitație necesare pentru intrarea în Rusia. Beneficiarii provin în principal din Siria, Egipt și Yemen și i-ar fi trimis datele pașapoartelor pentru a fi înrolați. Mai mulți recruți și rudele lor spun însă că au fost induși în eroare: li s-ar fi sugerat că nu vor ajunge pe front, că vor putea pleca după un an și că vor fi protejați. În realitate, lucrurile ar fi stat cu totul altfel.

Douăsprezece familii au declarat pentru BBC că tineri recrutați prin această rețea sunt acum morți sau dați dispăruți.

Rusia a intensificat recrutările pentru a-și susține operațiunile din Ucraina, apelând inclusiv la deținuți, recrutări extinse și bonusuri financiare mari. Potrivit NATO, de la începutul invaziei din 2022, peste un milion de soldați ruși au fost uciși sau răniți, doar în decembrie 2025 fiind raportate aproximativ 25.000 de decese.

Numărul exact al străinilor înrolați este greu de stabilit, dar estimările BBC sugerează că cel puțin 20.000 de cetățeni din afara Rusiei ar fi semnat contracte militare, inclusiv din Cuba, Nepal sau Coreea de Nord.

„Cadavre peste tot”

Omar spune că totul a început în martie 2024, când el și alți 14 sirieni au rămas blocați pe aeroportul din Moscova, fără bani. În Siria, locurile de muncă erau puține și prost plătite. Un recrutor le promisese inițial muncă civilă, de pază a unor instalații petroliere. Ajunși în Rusia, au realizat că fuseseră înșelați.

Căutând soluții online, au găsit canalul Polinei Azarnykh. Ea i-ar fi întâmpinat personal la aeroport și i-ar fi dus la un centru de recrutare din regiunea Briansk. Acolo, spune Omar, li s-au oferit contracte militare cu salarii de aproximativ 2.500 de dolari pe lună și un bonus de semnare de 5.000 de dolari, sume de neimaginat pentru ei.

Contractele erau în limba rusă, iar pașapoartele le-au fost reținute sub pretextul obținerii cetățeniei. La scurt timp, Omar s-a trezit pe front, fără experiență militară. Mesajele vocale trimise ulterior descriu un coșmar: explozii constante, bombardamente, trupuri neînsuflețite abandonate. „Dacă nu mori din cauza exploziei, mori din cauza resturilor care vin peste tine”, spunea el. ”Cadavre peste tot! Am călcat pe cadavre... Doamne, iartă-mă! Dacă cineva moare, am văzut cu ochii mei, îl pun într-un sac de gunoi și îl aruncă lângă un copac.”

Abia mai târziu a aflat că, potrivit unui decret din 2022, contractele militare pot fi prelungite automat până la sfârșitul războiului. Contractul lui a fost, într-adevăr, reînnoit.

„Oamenii vin și mor imediat”

Habib, un alt sirian care a servit în armata rusă, spune că Azarnykh a devenit „unul dintre cei mai importanți recrutori ai Rusiei”. El afirmă că mulți străini au venit crezând că vor „păzi clădiri sau puncte de control”.

„Arabii care vin mor imediat”, spune el. „Unii și-au pierdut mințile, e greu să vezi atâtea cadavre.”

Habib susține că „odată ce semnezi contractul, nu mai există cale de ieșire”.

„Niciunul dintre ei nu știa să folosească o armă. Dacă nu tragi, vei fi ucis”, spune el.

„Polina îi lua știind că vor muri.”

Acesta susține că Polina ar primi 300 de dolari din partea armatei pentru fiecare soldat recrutat.

Promisiuni și amenințări

Canalul de Telegram al Polinei Azarnykh are aproximativ 21.000 de abonați. Ea solicita frecvent copii ale pașapoartelor și publica liste cu nume și documente de invitație. BBC a identificat peste 490 de astfel de invitații trimise către bărbați din Africa și Orientul Mijlociu.

Mai mulți recruți spun că știau că intră în armată, dar nu se așteptau să fie trimiși direct în lupte. Unii credeau că vor lucra la pază sau la puncte de control. Alții sperau că vor putea pleca după un an.

Un caz din Egipt ilustrează drama: Mohammed, student în Rusia, ar fi fost convins că se va putea întreține și continua studiile. A ajuns însă în Ucraina și a murit. Familia a aflat abia mult mai târziu, prin imagini trimise pe Telegram.

În mesajele mai recente, Azarnykh recunoaște deschis că recruții vor participa la lupte și afirmă că nimic nu este gratuit.

„Ați crezut că veți primi pașaport rusesc, că nu veți face nimic și veți sta la hotel de cinci stele? Nimic nu se întâmplă gratis.”

Într-un mesaj vocal trimis unei mame, Azarnykh amenință folosind injurii și spune: „O să te găsesc pe tine și pe toți copiii tăi.”

Contactată de BBC, Azarnykh a respins acuzațiile și a refuzat să ofere explicații detaliate. Ministerele ruse nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Astăzi, Omar s-a întors în Siria, după ce a obținut cetățenia rusă. Doi dintre camarazii săi au murit. Pentru el, concluzia este amară: „Pentru ea, am fost doar cifre și bani. Nu oameni.”