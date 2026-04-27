Cum a reușit iahtul celui mai bogat rus să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, deși oficial e blocată. Iranienii au închis ochii pentru el

Super-iahtul miliardarului rus Aleksei Mordașov a reușit să traverseze Strâmtoarea Ormuz, în ciuda restricțiilor impuse navelor din cauza conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran, scrie United24media.

Conform publicației The Moscow Times și datelor de monitorizare maritimă de pe 25 aprilie, nava „Nord”, lungă de 142 de metri, a plecat din Dubai pe 24 aprilie. Aceasta a trecut prin strâmtoare în timpul nopții, îndreptându-se spre Oman.

Datele arată că iahtul n-a fost singur: două tancuri petroliere sancționate de americani, cinci nave de marfă și un feribot au traversat și ele strâmtoarea în același interval.

Potrivit NBC News, autoritățile iraniene au închis ochii și au permis un trafic limitat prin acest punct strategic, deși oficial accesul fusese restricționat. Faptul că prin strâmtoare au trecut nave legate de firme aflate pe lista neagră ridică mari semne de întrebare despre cât de stricte (sau selective) sunt, de fapt, regulile în regiune.

Ambarcațiunea îi aparține lui Aleksei Mordașov, patronul combinatului Severstal. Potrivit Forbes, el este în prezent cel mai bogat om din Rusia, cu o avere estimată la 37 de miliarde de dolari.

Mordașov este vizat direct de sancțiunile impuse de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană. Iahtul său, construit în Germania, a fost înmatriculat rapid în Rusia imediat ce au apărut restricțiile occidentale, pentru a evita confiscarea.

Iranul a făcut însă o excepție pentru navele rusești, permițându-le să treacă prin Ormuz fără să plătească taxele obișnuite. Chiar ambasadorul Iranului la Moscova confirmase anterior că rușii beneficiază de aceste măsuri, în ciuda blocajului general.

Toate aceste mișcări au loc într-un moment extrem de tensionat. Iranul a anunțat că închide Strâmtoarea Ormuz la sfârșitul lui februarie, după ce SUA și Israelul au început operațiunile militare în zonă. Americanii au răspuns imediat cu o blocadă asupra porturilor iraniene și au avertizat că vor vâna orice navă din „flota fantomă” a Teheranului, chiar și în apele internaționale.

Pe 17 aprilie, Iranul a redeschis pentru scurt timp strâmtoarea, după un armistițiu temporar între Israel și Hezbollah. Însă permisiunea a fost retrasă repede, iar Teheranul a acuzat Washingtonul de „piraterie”.

Gărzile Revoluționare au transmis clar pe 19 aprilie: traficul se va relua complet abia după ce americanii ridică restricțiile maritime.

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte de pe harta lumii pentru economia globală. O mare parte din petrolul planetei trece pe aici, așa că orice blocaj sau acces „pe alese” dă mari emoții piețelor de energie.

Situația rămâne critică: pe 22 aprilie, Reuters anunța că iranienii au capturat deja două nave comerciale în strâmtoare, primele incidente de acest fel de când a început campania militară condusă de SUA și Israel.