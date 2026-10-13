Cum arată cozile gigantice la benzină în Bali. Celebra insulă a rămas brusc fără carburanți

2 minute de citit Publicat la 10:14 13 Oct 2026 Modificat la 10:18 13 Oct 2026

Cozi la pompă în Bali, în urma crizei de aprovizionare cu combustibil. Foto: Profimedia Images

Penuria de combustibil afectează puternic statele din Asia iar criza nu dă semne că s-ar atenua. În insula indoneziană Bali, șoferii așteaptă ore în șir să ajungă la pompă, în condițiile în care perturbările în lanțul de aprovizionare fac ca benzinăriile să rămână rapid fără carburant.

O insulă transformată într-un imens blocaj rutier

"Insula s-a transformat într-un blocaj rutier uriaș. Multe benzinării s-au închis, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte ore întregi pentru a putea alimenta la cele rămase deschise.

Zonele Denpasar, Kuta, Badung și Jembrana au fost afectate în mod deosebit. Numai în Jembrana, criza de combustibil a afectat 14 benzinării.

Perturbările generalizate au fost cauzate de întârzieri în sosirea cisternelor cu combustibil", a relatat Nexta.

? Bali has suddenly run out of gasoline The island has turned into one massive traffic jam. Many gas stations have closed, while drivers are forced to wait for hours to get into those that remain open. Denpasar, Kuta, Badung and Jembrana have been particularly hard hit. In Jembrana alone, fuel shortages have affected 14 gas stations. The widespread disruption was caused by delays in the arrival of fuel tankers, Indonesian media report. — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2026

Publicația 7news consemnează, marți, că s-au format cozi lungi la benzinăriile din Denpasar și din sudul regiunii Badung, inclusiv în Kuta, pe măsură ce aprovizionarea a devenit tot mai dificilă.

Unele cozi s-au întins dincolo de intrările în stații, ajungând pe drumurile din apropiere. Mai mulți șoferii au relatat că au vizitat mai multe stații de alimentare doar pentru a constata că stocurile de combustibil erau epuizate.

O criză similară a avut loc în august

„În această dimineață, soția mea s-a așezat la coadă la ora 04:30 și a așteptat două ore și jumătate înainte de a reuși, în cele din urmă, să alimenteze. Este incredibil”, a spus unul dintre ei.

La o benzinărie din Denpasar, șoferii care așteptau au fost informați că stocurile de combustibil Pertalite se epuizaseră. Situații similare au fost semnalate și în alte zone din Denpasar și Kuta.

Ida Bagus Setiawan, șeful Agenției pentru Forță de Muncă, Energie și Resurse Minerale din Bali, spune că autoritățile colaborează cu furnizorii și cu distribuitorii pentru a restabili aprovizionarea normală.

„Din punct de vedere tehnic, am fost informați că a existat o perturbare a fluxului care a afectat depozitul Pesanggaran și Terminalul de Tranzit Manggis. În prezent, situația se remediază treptat”, a afirmat el.

Criza din Bali vine după perturbări similare înregistrate la sfârșitul lunii august, când problemele de aprovizionare au dus, de asemenea, la cozi lungi la benzinăriile din diverse părți ale insulei.