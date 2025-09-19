Cum răspunde Rusia după ce Trump a spus că Putin l-a dezamăgit: "Acest lucru e absolut de înțeles"

1 minut de citit Publicat la 20:35 19 Sep 2025 Modificat la 20:37 19 Sep 2025

Kremlinul transmite că Putin își menține voința de a reglementa "chestiunile politice și diplomatice". Foto: Profimedia Images

Kremlinul a reacționat, vineri, după ce președintele SUA, Donald Trump, a spus că omologul rus Vladimir Putin "l-a dezamăgit".

Trump a făcut declarația la finalul vizitei în Marea Britanie, alături de premierul Keir Starmer.

El a recunoscut că s-a înșelat atunci când a estimat că războiul dintre Rusia și Ucraina este cel mai ușor de încheiat.

Totodată, fără a cita sursa informației, Trump a susținut că soldații ruși sunt uciși pe front într-un ritm mai mare decât soldații ucraineni.

Liderul de la Washington a mai afirmat că "există riscul" ca războiul din Ucraina să ducă la un conflict global, dar a apreciat că "nu se va întâmpla asta, acum".

Kremlin: Trump e implicat emoțional în rezolvarea conflictului din Ucraina și asta e absolut de înțeles

"Considerăm că Statele Unite și președintele Trump, personal, își mențin voința politică și intenționează să depună în continuare eforturi pentru a contribui la reglementarea situației din Ucraina.

Prin urmare, președintele Trump este destul de implicat emoțional în această temă, iar acest lucru este absolut de înțeles. (...)

Președintele Putin își menține voința de a reglementa chestiunile politice și diplomatice însă, pe de altă parte, există regimul de la Kiev și sunt țări europene care nu contribuie la ridicarea (nivelului) păcii, ci, dimpotrivă, creează obstacole", a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov.

Putin: Îmi doresc ca evenimentele legate de operațiunea specială să se încheie

Presa internațională notează, în context, o declarație făcută vineri de președintele rus în timpul vizitei de lucru în regiunea Perm.

Aici, Putin a vizitat uzina de echipament militar Motoviliha și a vorbit cu muncitorii de acolo:

"Sper și îmi doresc ca aceste evenimente legate de operațiunea militară specială să se încheie, dar nevoia de modernizare a forțelor armate nu se va opri odată cu asta. Dimpotrivă, vom continua să dezvoltăm forțele armate, le vom face moderne, compacte, puternice. Este imposibil să facem asta fără eforturile voastre", a spus președintele rus.