Cum recrutează Kremlinul noi soldaţi pentru războiul din Ucraina. Companiile din Rusia au primit ordin să trimită angajaţi pe front

Autoritățile din regiunea rusă Riazan au solicitat companiilor care operează în regiune să selecteze „candidați pentru serviciul militar pe bază de contract”. Conform unui decret, companiile cu 150 până la 300 de angajați trebuie să trimită doi candidați la război, cele cu 300 până la 500 de angajați trebuie să trimită trei, iar cele cu 500 sau mai mulți trebuie să trimită cinci. Obligația este valabilă în perioada 20 martie - 20 septembrie a acestui an, notează Moscow Times.

Riazan a devenit prima regiune în care autoritățile au impus companiilor să recruteze soldați contractuali pentru război. În ultimele zile, autoritățile ruse au negat de două ori orice intenție de a organiza o nouă mobilizare. Kremlinul a declarat că „un astfel de subiect nu se află pe ordinea de zi”, în timp ce vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a dat asigurări că recrutarea de trupe continuă într-un „ritm decent” cu soldați contractuali.

În 2026, afluxul de soldați contractuali a încetat să compenseze pierderile actuale de pe front. Mai exact, în ianuarie, cu 9.000 de oameni mai puțini s-au înscris în război decât numărul de trupe pierdute, deși în luna precedentă, raportul era aproximativ același.

În decembrie, Michael Kofman, cercetător senior la Carnegie Endowment, a estimat pierderile lunare ireparabile ale Rusiei la 25.000 de soldați, iar rata de recrutare la 30.000-35.000 de soldați contractuali pe lună. El a menționat că astfel de cifre exclud acumularea de forțe pentru noi progrese.