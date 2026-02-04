Cum se asigură securitatea la Jocurile Olimpice de Iarnă: roboți, drone și un centru de comandă cibernetică

Ceremonia, programată să înceapă vineri la ora 21:00, implică peste 1.000 de artiști care au repetat sute de ore și care vor prezenta lumii o carte de vizită a Italiei. sursa foto: Getty

Pentru autoritățile responsabile cu securitatea Jocurilor Olimpice de Iarnă, care încep săptămâna aceasta în nordul Italiei, momentul decisiv va veni chiar înainte ca întrecerile sportive să înceapă în forță.

Ceremonia de deschidere de vineri va atrage miliarde de telespectatori și va reuni numeroși demnitari pe stadionul San Siro din Milano, pentru inaugurarea oficială a competiției. Evenimentul reprezintă însă și o țintă de proporții, scrie The New York Times.

„Dacă atacatorii vor să perturbe sau să saboteze Jocurile, ceremonia de deschidere este momentul ideal”, a declarat într-un interviu Franz Regul, care a coordonat eforturile de securitate cibernetică pentru Jocurile Olimpice de vară din 2024 de la Paris.

Asigurarea securității Jocurilor – care includ și competiții desfășurate simultan în zonele montane din jurul localităților Cortina și Livigno – presupune una dintre cele mai ample și complexe operațiuni de securitate din istoria Italiei.

Aproximativ 6.000 de polițiști și agenți de securitate vor fi implicați, alături de o flotă de drone de supraveghere și roboți utilizați pentru inspecții.

„Ne antrenăm, ne pregătim pentru Jocuri și, în cazul nostru, ceremonia de deschidere este finala noastră olimpică”, a spus Regul. El a amintit că, în urmă cu doi ani, la Paris, a răsuflat ușurat când cea mai mare controversă legată de ceremonie a ținut de partea artistică și nu de o breșă de securitate.

Totuși, în dimineața ceremoniei de deschidere de la Paris, înainte de răsărit, un atac de sabotaj a afectat rețeaua franceză de trenuri de mare viteză, lăsând mii de călători blocați și umbrind un moment de mândrie națională. Nicio grupare nu și-a asumat responsabilitatea.

În 2018, un atac cibernetic major a provocat perturbări fără precedent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Pyeongchang, Coreea de Sud. Atacul a întrerupt accesul la internet și transmisiunile TV, a blocat dronele care urmau să facă parte dintr-un moment artistic și a închis site-ul oficial al Jocurilor. De asemenea, spectatorii nu și-au putut tipări biletele și nu au putut intra la ceremonie, ceea ce a dus la un număr neobișnuit de mare de locuri goale.

Atacul a fost atribuit ulterior Rusiei, care, potrivit guvernului britanic, ar fi încercat să îl prezinte drept o operațiune a Coreei de Nord.

Acțiunile Rusiei au reprezentat o amenințare constantă pentru Jocurile Olimpice în ultimul deceniu, după ce dezvăluirea unui amplu program de dopaj susținut de stat a dus la interdicții internaționale privind participarea sportivilor ruși sub drapel național la marile competiții – interdicții menținute și după invazia Ucrainei din 2022. La Milano-Cortina, rușii pot concura doar ca sportivi neutri, fără a purta drapelul național.

Încercările Rusiei de a submina edițiile recente ale Jocurilor au inclus atacuri informatice și o campanie elaborată de dezinformare înaintea Jocurilor de la Paris, care a inclus un documentar fals cu o voce ce pretindea a fi a actorului Tom Cruise.

Daniel Byman, directorul Programului pentru Război, Amenințări Neregulate și Terorism din cadrul Center for Strategic and International Studies, cu sediul la Washington, a declarat că organizatorii se tem de amenințările provenite de la state „pentru că acestea tind să fie mai bine pregătite și să dispună de mai multe resurse”.

Cu toate acestea, deși Rusia este considerată de experți drept una dintre cele mai mari amenințări statale pentru desfășurarea în siguranță a Jocurilor, prezența unor agenți de securitate din alt stat – Statele Unite – a generat reacții puternice în Italia.

Anunțul făcut săptămâna trecută potrivit căruia agenți ai U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) vor însoți oficiali americani la Jocuri a declanșat proteste în Italia. Oficialii și manifestanții și-au exprimat indignarea față de acțiunile agenților ICE în timpul campaniei agresive de combatere a imigrației desfășurate în Minnesota sub administrația Trump.

Autoritățile americane au precizat că securitatea Jocurilor este responsabilitatea exclusivă a autorităților italiene. Ele au subliniat că echipa ICE nu va desfășura activități de control al imigrației, ci va proveni din divizia Homeland Security Investigations (HSI), care colaborează frecvent cu parteneri internaționali în domeniul securității și siguranței publice.

„Rolul HSI la Jocurile Olimpice va fi strict consultativ și bazat pe schimb de informații, fără activități de patrulare sau aplicare a legii”, a declarat săptămâna trecută ambasadorul SUA în Italia, Tilman J. Fertitta.

Totuși, prezența ICE în Italia a generat cel mai important incident diplomatic dinaintea Jocurilor. Primarul orașului Milano a afirmat că guvernul italian ar trebui să blocheze participarea ICE, pe care a descris-o drept o miliție implicată în „acte criminale”.

Reacțiile au fost atât de puternice încât oficialii olimpici americani au anunțat că „Ice House”, spațiul de ospitalitate destinat sportivilor americani într-un hotel din Milano, va fi redenumit „Winter House”. Locația „a fost concepută ca un spațiu privat, ferit de distrageri”, au transmis organizatorii.

Daniel Byman, fost analist de informații al guvernului SUA, a declarat că nu cunoștea prezența ICE la alte ediții anterioare ale Jocurilor Olimpice.

Pentru a asigura securitatea Jocurilor de la Paris, considerate printre cele mai reușite din ultimii ani, organizatorii au închis zone extinse ale orașului traficului și au mobilizat mii de militari în uniformă.

Planul de securitate pentru Jocurile de la Milano-Cortina include, de asemenea, roboți capabili să inspecteze zone periculoase sau greu accesibile și – similar cu modelul aplicat la Paris – un centru de comandă cibernetică care va funcționa 24 de ore din 24 pentru monitorizarea rețelelor olimpice și a infrastructurii critice de transport.