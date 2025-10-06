Cum se pregătesc suedezii pentru scenariul unui război. Populaţia a luat măsuri după ce a primit broşuri alarmante de la autorităţi

Cetățenii suedezi şi-au făcut provizii de hrană şi au învăţat tehnici de supravieţuire, după ce Agenția Suedeză pentru Situații de Urgență a trimis broşuri fiecărei gospodării din ţară cu instrucţiuni şi recomandări despre cum să se protejeze oamenii în caz de criză, potrivit France24, care citează un reportaj AFP.

Suedezii își fac provizii de alimente în caz de război, deoarece izbucnirea unor conflicte suplimentare în Europa nu mai este percepută ca o posibilitate îndepărtată, iar autoritățile încurajează măsuri de sporire a pregătirii.

La un târg de pregătire civilă din sud-vestul Stockholmului, Sirkka Petrykowska, în vârstă de 71 de ani, a declarat pentru AFP că ia în serios perspectiva ostilităților și se pregătește cât mai mult posibil.

„Mi-am cumpărat un aragaz de camping. Am urmat un curs de conservare în stil tradițional, unde poți conserva legume, carne și fructe care durează 30 de ani fără frigider”, a spus Petrykowska pentru sursa amintită.

Suedia şi-a dezvoltat strategia preventivă în 2015, în urma anexării Crimeii de către Rusia, iar mai multe măsuri au fost introduse, inclusiv numirea unui ministru al apărării civile, după invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022.

Ce provizii şi-au făcut oamenii

Agenția Suedeză pentru Situații Civile Urgente (MSB) a publicat o listă de alimente recomandate, bogate în grăsimi și proteine, ușor de păstrat. Aceasta include pesto, carne uscată sau pește, gem, ciocolată, piure de cartofi, lapte praf și biscuiți.

„Într-un scenariu de război, oamenii vor fi mai activi fizic decât în ​​circumstanțe normale”, a declarat pentru AFP Oskar Qvarfort, responsabil cu planificarea situațiilor de urgență la Agenția Suedeză pentru Alimente, adăugând că, în medie, nevoia crescută va fi de aproximativ 100 de calorii.

Autoritățile din Suedia au trimis de două ori o broșură tuturor gospodăriilor suedeze, informându-le despre cum să acționeze în caz de criză, o dată în 2018 și apoi în 2024.

Suedia se confruntă, de asemenea, cu provocări logistice din cauza dimensiunilor sale mari, multe zone fiind slab populate.

„O mare parte a producției alimentare este concentrată în sud... iar majoritatea importurilor ajung, de asemenea, în principal în aceste regiuni”, a spus Qvarfort.

Prin urmare, transportul alimentelor ar fi „o adevărată provocare” în cazul unui conflict armat, a spus el, adăugând că Ucraina se confruntă în prezent cu aceeași problemă.