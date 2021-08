Cum se vede din satelit aeroportul din Kabul. Mulțimile de oameni, care încearcă să scape de talibani, se pot observa pe pistă

Sunt imaginile disperării celor care ştiu că regimul taliban nu va aduce pacea mult-visată şi încearcă să fugă din ţară. Unii şi-au pierdut viaţa după ce s-au prins de trenul de aterizare al aeronavei care evacua din Kabul diplomaţi, militari şi afgani.

Imaginile din satelit, publicate pe contul de Twitter al companiei americane Maxar Technologie, au fost surprinse luni, la ora locală 10:36.

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabul’s Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54