Cum va arăta “palatul montan” pe care Lukașenko și-l contruiește în secret în Rusia, pentru 130 milioane de dolari

2 minute de citit Publicat la 08:50 03 Noi 2025 Modificat la 08:50 03 Noi 2025

"Palatul montan" al lui Lukașenko este evaluat de auditori independenți la 131 de milioane de dolari. FOTO: Hepta

Dictatorul din Belarus, Alexandr Lukașenko, își construiește un complex rezidențial de lux, puternic securizat, în apropiere de stațiunea montană Soci, din Rusia, potrivit dezvăluirilor Centrului de Investigații din Belarus (BIC).

Complexul întins pe 10 hectare a fost vizitat de anchetatorii independenți în iulie și din nou în octombrie. Aceștia au putut, astfel, să constate că lucrările avansează rapid, ieșind în evidență grija pentru elementele de securitate

Proiectul ar fi finanțat de persoane apropiate de Lukașenko, care au un istoric de „înțelegeri dubioase” cu dictatorul din Belarus.

Conform documentelor oficiale, imensul șantier este destinat unui hotel de lux, dar BIC susține că această explicație nu corespunde cu sistemele elaborate de securitate, care indică faptul că nu este vorba despre o dezvoltare comercială standard.

The main investors behind the complex near the village of Krasnaya Polyana -- which drone footage and satellite images suggest is nearly complete -- are politically connected Belarusians with direct ties to strongman leader Aleksandr Lukashenko’s inner circle, according to an… pic.twitter.com/WCWHIcfBGP — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) October 29, 2025

Documentele văzute de BIC dezvăluie că locația va fi înconjurată de un gard rezistent la impact, cu înălțimea de 2,5 metri. În plus, perimetrul va fi monitorizat de șase posturi de pază, fiecare cu depozite de arme, în timp ce sistemele de securitate vor dispune de senzori de detectare a radiațiilor, aparate cu raze X, camere termice și apărare anti-drone.

O fortăreață de lux pentru dictatorul din Belarus

Fiecare dintre cele patru clădiri principale va avea propria cameră de pază cu propriul depozit de arme, iar intrarea va fi controlată printr-o „poartă anti-impact de mai multe tone, concepută pentru a opri chiar și un camion care merge în viteză”, a relatat BIC.

Facilitățile planificate par la fel de luxoase pe cât este de strictă securitatea. Cea mai mare dintre cele patru clădiri – care acoperă aproximativ suprafața unei jumătăți de teren de fotbal – va include o sală de banchete, un hol cu ​​tavane înalte de 7 metri și o piscină subterană, împreună cu saune și camere de masaj.

Fiecare dintre cele trei vile mai mici, care sunt aproape finalizate, va avea propria piscină privată, saună, patru dormitoare și o sală de mese. Un complex hotelier și de restaurante separat, de 1.000 de metri pătrați, este destinat oaspeților proprietarului complexului.

Complexul este evaluat la peste 130 milioane de dolari

Complexul, evaluat de auditori independenți la 131 de milioane de dolari, a fost vândut unei firme rusești puțin cunoscute Kompleks-Invest pentru 6,4 milioane de dolari, a mai dezvăluit BIC.

O serie de documente financiare urmărite de BIC și partenerii săi în anchetă a condus la persoane asociate cu regimul de la Minsk. Până în 2024, proprietatea asupra Kompleks-Invest fusese preluată de un fost oficial din aparatul de securitate al lui Lukașenko.

BIC a raportat că a urmărit împrumuturi în valoare totală de peste 35 de milioane de dolari acordate către Kompleks-Invest până la mijlocul anului 2025, aproape 20 de milioane de dolari fiind cheltuiți pentru dezvoltare până la sfârșitul anului 2024. O mare parte din bani au fost urmăriți către persoane și companii cu legături cu administrația Lukașenko, multe dintre ele având, se pare, un istoric de tranzacții suspecte.