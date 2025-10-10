Curiozităţi şi statistici despre Premiul Nobel pentru Pace. Cine a fost cel mai tânăr laureat și cine a fost singurul care l-a refuzat

Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat în 10 octombrie la Oslo. Foto: Getty Images

Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri la Oslo, la ora prânzului. Potrivit site-ului premiilor Nobel, între 1901 şi 2024, premiul Nobel pentru Pace a fost acordat de 105 ori, unui număr de 142 de laureaţi - 111 persoane şi 31 de organizaţii.

La 10 octombrie 2025, Comitetul Nobel Norvegian, din cadrul Institutului Nobel Norvegian (Norska Nobelinstitutet) din Oslo, acordă Premiul Nobel pentru Pace 2025, potrivit Associated Press şi www.nobelprize.org.



Iniţiatorul Premiului Nobel pentru Pace este magnatul suedez Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei şi deţinătorul a altor peste 300 de patente.



Premiul Nobel pentru Pace este oferit de Comitetul Nobel Norvegian, format din cinci membri aleşi de parlamentul norvegian pentru un mandat de şase ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. Medalia premiului este realizată din aur masiv şi reprezintă portretul lui Alfred Nobel, fiind concepută de sculptorul norvegian Gustav Vigeland. Este singurul Premiu Nobel acordat la Oslo, în Norvegia.



Numele celor nominalizaţi pentru Premiul Nobel pentru Pace nu sunt făcute publice pentru o perioadă de 50 de ani.



Termenul pentru transmiterea nominalizării pentru premiul din acest an a fost data de 31 ianuarie 2025.



Pentru acest an, sunt 338 de candidaţi nominalizaţi pentru Premiul Nobel pentru Pace, dintre care 244 sunt persoane, iar 94 sunt organizaţii, potrivit www.nobelprize.org. Este o creştere semnificativă faţă de anul trecut, când au fost avansate 286 de nominalizări pentru această distincţie. Cel mai mare număr de nominalizări a fost în anul 2016, fiind vorba despre 376 de candidaţi.



Mişcarea japoneză Nihon Hidankyo a câştigat, în 2024, Premiul Nobel pentru Pace, pentru ''eforturile sale pentru a se ajunge la o lume fără arme nucleare'', potrivit Comitetului Nobel norvegian. Mişcarea japoneză Nihon Hidankyo a fost fondată la 10 august 1956 de supravieţuitori ai bombardamentelor nucleare de la Hiroshima şi Nagasaki din august 1945.



Premiul Nobel pentru Pace, în 2023, a fost acordat activistei iraniene pentru drepturile omului Narges Mohammadi pentru lupta ei împotriva opresiunii femeilor din Iran şi lupta pentru promovarea drepturilor omului şi a libertăţii pentru toţi. Premiul pentru Pace recunoaşte, de asemenea, sutele de mii de oameni care, în anul precedent, au demonstrat împotriva politicilor regimului din Iran în raport cu femeile.



În 2022, activistul belarus Ales Bialiaţki, organizaţia rusă de apărare a drepturilor omului "Memorial" şi organizaţia ucraineană "Centrul pentru Libertăţi Civile" au fost laureaţii Premiului Nobel pentru Pace, fiind recompensaţi pentru eforturile lor de a documenta abuzurile asupra drepturilor omului, potrivit Comitetului Nobel din Norvegia.



În anii anteriori, premiile pentru Pace au fost acordate Mariei Ressa şi lui Dmitri Andreyevich Muratov "pentru eforturile lor în slujba libertăţii de exprimare, care este o precondiţie a democraţiei şi dezvoltării durabile" (2021) şi Programului Alimentar Mondial (PAM) al ONU pentru "eforturile sale de luptă împotriva foametei, pentru contribuţia la îmbunătăţirea condiţiilor de pace în zonele afectate de conflicte şi pentru că a jucat un rol esenţial în eforturile de a împiedica utilizarea foametei ca armă de război" (2020), conform https://www.nobelprize.org/.



Prima distincţie de acest gen a fost acordată în 1901, în comun, fondatorului Crucii Roşii, Henry Dunant, şi liderului mişcării franceze pentru pace ''Société française pour l'arbitrage entre nations'', Frederic Passy.



Premiul nu a fost atribuit în anii: 1914-1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1948, 1955-1956, 1966-1967 şi 1972.



Distincţia a fost acordată de 105 ori, pentru 142 de laureaţi: 111 persoane şi 31 de organizaţii, potrivit www.nobelprize.org.



Cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace este Malala Yousafzai, care avea vârsta de 17 ani în anul acordării premiului, în 2014. Joseph Rotblat este, până în prezent, cel mai vârstnic laureat al Premiului Nobel pentru Pace, având 87 de ani în anul primirii premiului în 1995.



Singurul laureat care a respins Premiul Nobel pentru Pace este politicianul vietnamez Le Duc Tho, care a fost distins în anul 1973, alături de secretarul de stat american Henry Kissinger pentru negocierile pe care cei doi le-au purtat pentru încheierea acordului de pace privind războiul din Vietnam (1959 - 1975). Le Duc Tho a motivat, la acel moment, că nu se află în poziţia de a accepta Premiul Nobel pentru Pace, făcând trimitere la situaţia politică de la acel moment din Vietnam, conform https://www.nobelprize.org.



Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2013.



În 2012, premiul a fost decernat Uniunii Europene, pentru eforturile depuse în slujba păcii, reconcilierii, democraţiei şi apărării drepturilor omului în Europa.



În anul 2011, au fost trei laureate ale Premiului Nobel pentru Pace: Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Roberta Gbowee şi Tawakkul Karman - cele trei fiind recompensate pentru "eforturile nonviolente în favoarea siguranţei femeilor şi a drepturilor acestora de a participa la procesele de pace".



Disidentul chinez Liu Xiaobo a fost laureatul premiului, în 2010, "pentru lupta sa îndelungată şi nonviolentă pentru drepturile fundamentale în China", potrivit motivaţiei juriului.



În 2009, premiul a fost atribuit preşedintelui american Barack Obama, iar în 2008, fostului preşedinte finlandez, Martti Ahtisaari, autorul planului de reglementare a statutului provinciei Kosovo.



Comisia interguvernamentală a ONU pentru schimbări climatice şi fostul vicepreşedinte american, Albert Arnold (Al) Gore Jr. au fost laureaţi ai Premiului Nobel pentru Pace în 2007. Expertul în economie Muhammad Yunus din Bangladesh, supranumit şi bancherul săracilor (2006), Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică şi directorul său, Mohamed El Baradei (2005), fostul preşedinte american Jimmy Carter (2002), secretarul general al ONU, Kofi Annan (2001), fostul preşedinte al URSS, Mihail Gorbaciov (1990), fostul secretar de stat american, George C. Marshall (1953), şi Institutul de Drept Internaţional (1904) sunt alte câteva dintre numele intrate în istorie pentru aportul pe care l-au adus păcii la nivel mondial şi care au fost răsplătite cu această înaltă distincţie.