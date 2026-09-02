Curs incredibil în Iran: un euro costă acum peste 2,5 milioane de riali. Moneda țării se prăbușește

3 minute de citit Publicat la 19:29 02 Sep 2026 Modificat la 19:30 02 Sep 2026

Moneda Iranului a atins un nou minim istoric Foto: Getty Images

Moneda Iranului a atins un nou minim istoric. Dolarul american a depășit miercuri pragul de 2,1 milioane de riali pe piața liberă din Teheran, în timp ce euro a ajuns la 2,55 milioane de riali, iar prețul aurului a urcat puternic. Rialul a pierdut aproximativ 60% din valoare față de dolar de la începutul anului iranian, în martie, scrie Euronews.

La acel moment, un dolar se tranzacționa cu aproximativ 1,35 milioane de riali.

Căderea monedei iraniene s-a accelerat după ce Statele Unite au impus, în iulie, o blocadă navală asupra porturilor Iranului, după destrămarea armistițiului de scurtă durată.

Euro a atins și el un nivel record, de 2,55 milioane de riali, în timp ce lira sterlină a ajuns la 2,976 milioane de riali.

Dirhamul din Emiratele Arabe Unite, folosit drept reper pentru stabilirea cursului rialului pe piețele regionale, a trecut pentru prima dată de 600.000 de riali.

Și aurul s-a scumpit puternic. Un gram de aur de 18 carate a depășit 225,7 milioane de riali, iar moneda de aur Imami, folosită frecvent în Iran ca mijloc de păstrare a valorii, a ajuns la 2,26 miliarde de riali.

Diferență uriașă între cursul oficial și cel de pe piața liberă

Iranul funcționează cu două cursuri de schimb. Cursul oficial este stabilit de Banca Centrală și este folosit pentru tranzacțiile statului și pentru importurile subvenționate de produse esențiale. Acesta este mult mai avantajos decât cursul de pe piața liberă, la care au acces oamenii și companiile.

Diferența dintre cele două cursuri s-a mărit puternic de la începutul războiului, iar în prezent cursul de pe piața liberă este de peste două ori mai mare decât cel oficial.

Rialul a început să se deprecieze rapid după atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie, care au declanșat conflictul aflat acum în a șaptea lună, potrivit sursei.

Presiunea asupra monedei a crescut pe măsură ce Washingtonul și-a înăsprit măsurile economice împotriva Teheranului.

Trezoreria SUA a blocat accesul Iranului la mai multe bănci regionale, tăind astfel una dintre principalele căi prin care Republica Islamică obținea valută și efectua plăți pentru importuri.

Blocada navală asupra porturilor iraniene a pus și mai multă presiune pe economie, pentru că a restricționat rutele comerciale și a redus veniturile obținute din exporturile de petrol.

Banca Centrală promite două miliarde de dolari pentru stabilizarea rialului

Guvernatorul Băncii Centrale a Iranului, Abdolnaser Hemmati, a anunțat că instituția este pregătită să introducă două miliarde de dolari pe piața valutară pentru a încerca să stabilizeze rialul.

El susține că ultima depreciere a monedei este provocată mai ales de factori psihologici și nu de probleme economice fundamentale.

„Agitația creată pe piața valutară se va calma, iar creșterea recentă a cursului de schimb este determinată mai mult de factori psihologici decât de factori economici reali”, a spus Hemmati.

Guvernatorul a recunoscut însă că inflația pune o presiune tot mai mare asupra populației.

„Deși inflația și creșterea prețurilor au pus o presiune puternică asupra traiului de zi cu zi al oamenilor, iar aceste dificultăți sunt resimțite, Banca Centrală a reușit să țină sub control accelerarea inflației prin instrumente monetare, de supraveghere și prudențiale”, a declarat el.

Hemmati a respins și afirmațiile Washingtonului potrivit cărora Teheranul nu mai are acces la rezervele sale financiare.

„Aceste afirmații sunt complet lipsite de fundament. Rezervele nu au fost înghețate, iar Banca Centrală are acces la resurse stabile, precum și la mai multe surse de venituri din petrol și din alte sectoare”, a spus el.

Potrivit guvernatorului, de la începutul lunii martie au fost alocate peste 18 miliarde de dolari pentru importurile de alimente și alte produse esențiale, medicamente, furaje și materii prime. El nu a oferit însă alte detalii care să susțină această cifră.

Prăbușirea rialului lovește direct în buzunarele iranienilor

Deprecierea monedei se vede deja în prețurile plătite de populație. Iranul se confrunta cu o inflație ridicată și înainte de război, iar scăderea suplimentară a rialului a scumpit toate produsele importate, materiile prime și costurile cu energia.

Iranienii care și-au păstrat economiile în riali și-au văzut puterea de cumpărare redusă puternic în mai puțin de șase luni. Din acest motiv, aurul și valutele puternice au devenit principalele variante prin care cei care își permit încearcă să-și protejeze economiile.

Moneda oficială a Iranului este rialul, însă în viața de zi cu zi cei mai mulți iranieni folosesc tomanul, o unitate echivalentă cu 10 riali. În magazine, restaurante sau anunțuri imobiliare, prețurile sunt afișate aproape întotdeauna în tomani.

La cursul de pe piața liberă de miercuri, dolarul se tranzacționa la aproximativ 220.000 de tomani, potrivit sursei.

Guvernul iranian a anunțat încă din 2020 că intenționează să înlocuiască oficial rialul cu tomanul și să elimine patru zerouri din moneda națională. Reforma nu a fost însă implementată complet până acum.