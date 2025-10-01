Cutremur de 6,9 urmat de 611 replici în Filipine. 60 de morți și sute de răniți. Imaginile dezastrului: orașe în ruine și incendii

Cutremur de 6,9 urmat de 611 replici în Filipine. FOTO Profimedia Images

Cel puțin 60 de oameni au murit și sute au fost răniți după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9, care s-a produs la o adâncime mică, de 10 km, a avut loc marţi seara în largul coastelor din centrul Filipinelor. Seismul a provocat pagube clădirilor şi drumurilor şi a întrerupt alimentarea cu energie electrică în unele regiuni. Seismul a fost urmat de cel puțin 611 replici, scrie BBC.

Inițial, guvernatoarea provinciei Cebu, Pam Baricuatro, a anunțat într-o postare pe Facebook că „un total de 27 de persoane au fost raportate decedate, iar alte 143 au suferit diferite răni” în urma seismului. Oficialii responsabili cu gestionarea situațiilor de dezastre spun că primesc însă rapoarte despre mai multe victime. Ultimul bilanț indica 60 de morți șu sute de răniți.

?A magnitude 6.9 #earthquake destroyed a #Catholic church in the Philippines, according to media reports.



The tremors were felt most strongly on the island of #Cebu.



There are no casualty reports yet. Footage is being shared on social media. pic.twitter.com/FBkGiA4277 — News.Az (@news_az) September 30, 2025

Richard Gordon, președintele Crucii Roșii din Filipine, a declarat că cel puțin 13 persoane, inclusiv trei membri ai Gărzii de Coastă și un pompier, au murit în orașul San Remigio, după prăbușirea unui complex sportiv în timpul unui meci de baschet.

?? El temblor no perdona ni a las transmisiones en vivo…El #Sismo #Earthquake de magnitud 7.0 en #Cebu, #Philippines #Filipinas quedó capturado en plena transmisión de Sam Pepper (celebridad de internet) en #Kick.? Ocurrió este 30 de septiembre sacudió la zona de las Bisayas pic.twitter.com/qzxUzYvhxM — La Cebadina Noticias (@LaCebadinaNoti) October 1, 2025

„Unele biserici s-au prăbușit parțial, iar unele școli au fost evacuate”, a spus Gordon. „A fost un cutremur înșelător”, a adăugat el despre seismul produs noaptea târziu. „Ne-a luat prin surprindere.”

Imagini distribuite pe rețelele sociale din provincia Cebu arată un incendiu izbucnit într-un centru comercial din cauza cutremurului, precum și un restaurant McDonald’s grav avariat.

Heart-wrenching footage from the Philippines A powerful 6.9 quake rocked Cebu damaging historic churches and forcing residents to flee homes amid booming noises and falling debris. At least 6 confirmed deaths so far.Let's amplify Filipino voices and donate to relief.#earthquake pic.twitter.com/gmxtaExikX — Saniya Khan (@KhanSaniya07) September 30, 2025

Într-un alt videoclip, participante la un concurs de frumusețe pot fi văzute fugind de pe scenă în momentul în care pământul a început să se zguduie.

Crucea Roșie din Filipine a transmis că au fost raportate cazuri de dărâmături și crăpături în clădiri școlare, precum și o pană temporară de curent în Cebu.

A fost emisă imediat o alertă de tsunami, dar miercuri dimineață Institutul filipinez de Vulcanologie și Seismologie (Phivolcs), a anulat-o.

A 6.9-magnitude earthquake hit Cebu, Philippines. Official reports confirm 26 deaths and 147 injuries. The entire province of Cebu is now under a state of calamity. The tsunami warning has been lifted. #Philippines #Earthquake #CebuEarthquake ?? #NaturalDisaster pic.twitter.com/eMf0onGE1F — 红黄蓝（互fo） (@ly7050760771243) October 1, 2025

De asemenea, în Phivolcs s-a raportat o erupție minoră a vulcanului Taal, situat la aproximativ 70 km sud de centrul orașului Manila. Erupția a generat o coloană de fum de 2.500 de metri care s-a deplasat spre nord-vest, însă nivelul de alertă a rămas la nivelul 1.

Guvernatoarea Baricuatro i-a îndemnat pe locuitori să rămână calmi, într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, adăugând că biroul prezidențial i-a confirmat trimiterea imediată a ajutorului în Cebu. „Să știți că guvernul provincial face tot ce poate. Ajutorul este pe drum”, a transmis ea. Municipiul Medellin din Cebu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că toate cursurile sunt suspendate până la noi ordine, iar activitatea la locul de muncă este întreruptă până la finalizarea evaluărilor clădirilor și infrastructurii.

Peste jumătate de milion de oameni au resimțit puternic seismul în Insulele Visayane, care includ provinciile Cebu, Biliran și Leyte, potrivit estimărilor USGS. Astfel de mișcări seismice pot provoca „pagube considerabile clădirilor slab construite sau prost proiectate” și „daune ușoare până la moderate structurilor obișnuite bine construite”, a precizat agenția americană.

Filipine se află pe „Inelul de Foc”, un arc de 40.000 de kilometri de falii seismice din jurul Oceanului Pacific, care găzduiește peste jumătate din vulcanii activi ai lumii. În 2022, un cutremur cu magnitudinea 7,0 produs în nordul insulei Luzon, cea mai populată regiune a țării, a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit peste 100. În 2019, un seism de 6,1 grade, tot în Luzon, a provocat moartea a cel puțin 11 persoane.