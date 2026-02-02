Tot mai multe transferuri bancare, blocate în Rusia. Care sunt „cuvintele cheie” care duc automat la anularea unei tranzacții

<1 minut de citit Publicat la 11:36 02 Feb 2026 Modificat la 11:50 02 Feb 2026

Numărul de tranzacții bancare blocate în Rusia, în creștere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Tot mai multe transferuri bancare făcute de ruși sunt blocate de băncile din Rusia, informează The Moscow Times. Astfel, conform datelor Asociației Băncilor Ruse, în 2025, numărul de tranzacții bancare blocate a crescut cu 15% față de anul precedent.

În prezent, circa 22% dintre transferurile de bani făcute între persoanele fizice din Rusia sunt supuse unor verificări suplimentare.

„Sistemele bancare analizează automat câmpul «mesaj către destinatar». Și ceea ce scrieți acolo este foarte important", spune Alexandr Haminski, șeful Centrului de Ordine Publică din Moscova.

Haminski a precizat că blocarea tranzacțiile survine atunci când în „mesajul către destinatar” sunt detaliate activități cu specific comercial pentru care se folosește însă contul curent asociat unui card bancar personal.

Banca Centrală a Rusiei a creat ca parte a luptei împotriva fraudei și spălării banilor, o serie de cuvinte sau expresii-cheie în funcție de care tranzacția poate fi automat blocată.

Astfel, printre cuvintele sau expresiile care activează automat blocarea transferului se numără „comandă”, „chirie”, „plata servicii” sau „plata pentru bunuri”. De asemenea, băncile rusești pot bloca sau limita tranzacțiile de bani dacă banii sunt transferați către o persoană în contul căreia nu s-au mai făcut tranzacții în ultimele 6 luni.