”Dacă oamenii încep să moară, noi, cei de la NATO, va trebui să avem o altă conversație”. Rusia accelerează ”Războiul din Umbră”

Miniștrii și agențiile de informații din mai multe țări NATO au declarat că Rusia poartă un război hibrid în Europa cu o agresivitate crescândă, care ar putea duce în cele din urmă la consecințe tragice. „Scopul său clar este de a ne destabiliza și de a ne destabiliza în cel mai profund mod”, a declarat ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, la o conferință a serviciului de informații interne al țării, BfV ( citat de Reuters). „Obiectivele războiului din umbră la care asistăm astăzi depășesc cu mult orice am văzut în timpul Războiului Rece.”

Riscul de pierderi de vieți omenești este în creștere, iar membrii NATO trebuie să se pregătească pentru un răspuns decisiv la un posibil atac hibrid mortal din partea Rusiei, a declarat ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski , pentru Financial Times. „Atâta timp cât vorbim despre pagube materiale, este un lucru, dar dacă oamenii încep să moară, noi, cei de la NATO, va trebui să avem o altă conversație foarte serioasă”, a adăugat el, recunoscând că nu există încă un consens cu privire la ceea ce constituie o situație în care „rușii au mers prea departe”.

Directorul Serviciului de Securitate Ceh, Michal Koudelka, i-a avertizat pe parlamentari că Rusia ar putea recurge la operațiuni mai riscante și de amploare în lunile următoare, scrie Moscow Times. Moscova pare să-și intensifice acțiunile militare pentru a realiza dezescaladarea tensiunilor în Ucraina, forțând Europa să-și reducă sprijinul, a spus el. „Acestea ar putea include atacuri de sabotaj pe teritoriul NATO împotriva unei instalații care oferă ajutor Ucrainei, atacuri cu drone sau rachete împotriva unui depozit de arme destinat Ucrainei sau, în cazuri extreme, chiar acțiuni militare limitate împotriva uneia dintre țările vecine ale Rusiei - membre ale alianței.”

În operațiunile sale hibride, Rusia folosește practic orice instrument - de la dezinformare la sabotaj și asasinate în Germania, a declarat directorul BfV, Sinan Selen. Răspunzând la o întrebare despre incidentul cu drona de pe aeroportul de marfă din Leipzig, care este folosit pentru livrări către Ucraina, Selen a spus că se așteaptă la mai multe astfel de operațiuni.