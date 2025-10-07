Danemarca rămâne în alertă. Copenhaga anunţă că Donald Trump n-ar fi renunțat la planurile sale în privinţa Groenlandei

Groenlanda, susţinută de puterea sa tutelară Danemarca, a răspuns că nu este de vânzare şi că îşi va decide singură viitorul.Foto: Getty Images

Danemarca și Groenlanda nu își pot permite să „răsufle ușurate”, a afirmat premierul danez Mette Frederiksen, care a amintit despre intențiile lui Donald Trump de a obţine insula arctică, un teritoriu autonom al ţării nordice, notează Politico.

Trump era înainte obsedat de insula arctică, un teritoriu danez autonom, plin de vaste zăcăminte de pământuri rare în mare parte neexploatate, și a refuzat să excludă trimiterea de trupe sau utilizarea presiunii economice pentru a o cuceri.

În ultimele luni, liderul de la Casa Albă a făcut puține, dacă nu chiar nicio, declarație publică despre Groenlanda. Dar această amânare este doar temporară, a declarat Frederiksen marți.

„În acest moment pare departe. Există poate sentimentul că putem răsufla ușurați”, a declarat Frederiksen la şedinţa parlamentului danez. "Dar cred că nu putem", a adăugat.

Populaţia ar trăi cu teamă

Ea a adăugat că populația Groenlandei, de 60.000 de locuitori, încă trăiește cu teama unei preluări americane.

„Imaginați-vă cum este să trăiești într-una dintre micile așezări de-a lungul coastei... când cea mai puternică superputere a lumii a vorbit despre tine ca despre ceva ce poate fi cumpărat, ca despre ceva ce poate fi deținut, ca despre ceva ce trebuie avut”, a spus ea.

„Indiferent ce se întâmplă, susținem Groenlanda în determinarea propriului viitor. Și nu vom fi amenințați sau intimidați să facem ceva ce este în mod clar greșit”, a adăugat Frederiksen.

De la deschiderile agresive ale lui Trump, Groenlanda a căutat să aprofundeze legăturile cu Uniunea Europeană și alți parteneri ca bastion împotriva Washingtonului și se pregătește să semneze un parteneriat critic în domeniul mineralelor cu Regatul Unit.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, urmează să se adreseze Parlamentului European miercuri, la Strasbourg.