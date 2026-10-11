Danemarca testează roboți umanoizi în supermarketuri, pentru a ușura munca angajaților pe timpul nopții

Fiecare mișcare a lor este ghidată de operatori umani. sursa foto: Getty

Salling Group, cel mai mare retailer din Danemarca, testează în magazinele sale roboți dezvoltați de Hive Robots, care să preia munca solicitantă de aprovizionare a rafturilor. Astfel, angajații ar avea mai mult timp pentru clienți, iar roboții ar lucra mai ales noaptea, scrie Euronews.

Iau produsele, le așază pe rafturi și repetă aceleași mișcări ore în șir. Într-un supermarket Føtex de lângă Copenhaga, roboții învață să facă una dintre cele mai consumatoare de timp activități din comerț.

Dezvoltați de start-up-ul danez Hive Robots și fabricați de compania chineză Unitree, roboții sunt antrenați din iunie.

Deocamdată, fiecare mișcare a lor este ghidată de operatori umani, care ajută inteligența artificială să învețe cum să manevreze diferite produse.

Obiectivul este ca, până la începutul lui 2027, roboții să poată aproviziona singuri rafturile, lucrând mai ales noaptea, când supermarketul este închis.

Experimentul face parte dintr-un program-pilot mai amplu derulat împreună cu Salling Group, care are peste 2.000 de magazine în șase țări europene.

Potrivit Føtex, angajații își petrec între 40 și 50% din timp completând rafturile. Retailerul speră ca, în timp, roboții să preia o parte din această muncă fizică repetitivă, iar oamenii să aibă mai mult timp să-i ajute pe clienți.

Pe viitor, roboții ar putea verifica și termenele de valabilitate, ar putea identifica rafturile goale și produsele puse în locuri greșite. Deocamdată însă lucrează mai încet decât oamenii și au nevoie de supraveghere atentă.

În plus, legislația daneză ar trebui modificată înainte ca roboții să poată funcționa autonom printre cumpărători. Până atunci, accentul rămâne pe munca de noapte și pe sarcinile care nu presupun contact cu clienții.