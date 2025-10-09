"Dați-i lui Donald Trump Nobelul pentru pace!". Mesajul lui Netanyahu după ce a semnat cu Hamas acordul pentru Gaza

"Dați-i lui Donald Trump Nobelul pentru pace!". Mesajul lui Netanyahu după ce a semnat cu Hamas acordul pentru Gaza. Sursa foto: Prime Minister of Israel / X (foto generată cu AI)

Prim-ministrul israelian a transmis, joi, că-l sprijină pe președintele american să câștige Premiul Nobel pentru Pace, pe măsură ce se apropie sfârșitul războiului dintre Israel și Hamas în Gaza. „Acordați-i lui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace – îl merită!” a postat Netanyahu pe platforma X.

Comitetul norvegian va anunța vineri câștigătorul premiului prestigios, pe care Trump l-a râvnit de mult timp.

Netanyahu l-a nominalizat inițial pe Trump pentru premiu în iulie, invocând rolul Americii în blocarea programului nuclear al Iranului și în intermedierea armistițiului care a pus capăt luptelor dintre adversarii din Orientul Mijlociu. „Este bine meritat și ar trebui să-l primiți”, i-a spus Netanyahu lui Trump în timpul unei întâlniri la Casa Albă pe 7 iulie, conform Politico.

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! ? pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Trump și-a asumat în repetate rânduri meritul pentru încheierea a șapte războaie în timpul celui de-al doilea mandat de președinte al SUA. Departamentul de Stat al SUA a furnizat o listă a conflictelor la care se referea Trump, care include: Israel și Iran, Rwanda și Republica Democrată Congo, Armenia și Azerbaidjan, Thailanda și Cambodgia, India și Pakistan, Egipt și Etiopia, precum și Serbia și Kosovo.

Proiectul final a fost semnat joi dimineaţă

Joi după-amiază, Israelul a anunţat că proiectul final al acordului a fost semnat joi dimineață. Purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, Shosh Bedrosian, confirmă că un proiect final al primei faze a acordului a fost semnat de toate părțile, joi dimineață. Acordul a venit în urma unor negocieri intense dintre Hamas și Israel în Egipt.

Miercuri, Trump a anunțat că Israelul și Hamas au convenit asupra primei faze a unui acord de pace propus de SUA, care vizează încheierea conflictului prelungit din Gaza, care include eliberarea tuturor ostaticilor israelieni deținuți de gruparea militantă palestiniană și o retragere parțială a trupelor israeliene din Gaza.

Războiul, declanșat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, soldat cu moartea a aproximativ 1.200 de persoane pe teritoriul israelian, a provocat peste 67.000 de morți ai palestinienilor, fiind cel mai sângeros conflict dintre cele două părți de la înființarea Israelului.