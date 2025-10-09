Totul despre „prima fază” a acordului de pace din Gaza. Ce urmează, ce se știe, ce nu se știe până acum

4 minute de citit Publicat la 11:36 09 Oct 2025 Modificat la 11:59 09 Oct 2025

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Israelul și Hamas au ajuns la un acord privind prima fază a planului său de pace pentru Gaza. FOTO: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Israelul și Hamas au ajuns la un acord privind prima fază a planului său de pace pentru Gaza — un pas major către încheierea definitivă a războiului dintre cele două părți, scrie BBC. Acordul vine la doi ani și două zile de la atacul teroriștilor Hamas din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar alte 251 au fost luate ostatice. Atacul a declanșat o ofensivă militară masivă a Israelului în Fâșia Gaza, care, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, controlat de Hamas, a dus la peste 67.100 de morți.

Ce s-a anunțat până acum

După trei zile de negocieri indirecte intense în Egipt, Israelul și Hamas „au aprobat prima fază a planului nostru de pace”, a scris Donald Trump pe rețelele sociale.

„Aceasta înseamnă că toți ostaticii vor fi eliberați în curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas spre o pace puternică, durabilă și eternă”, a adăugat președintele american. „Toate părțile vor fi tratate corect!”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit acordul „o zi mare pentru Israel” și a anunțat că guvernul său se va reuni joi pentru a aproba înțelegerea și a „aduce acasă toți ostaticii noștri dragi”.

Israel afirmă că 48 de ostatici sunt încă deținuți în Gaza, dintre care până la 20 se crede că sunt în viață.

Confirmând anunțul, Hamas a declarat că acordul va „pune capăt războiului din Gaza”, va „asigura retragerea completă” a forțelor israeliene, va permite intrarea ajutorului umanitar și va include un schimb de prizonieri între ostaticii israelieni și palestinienii aflați în închisorile din Israel.

Negocierile dintre Israel și Hamas nu au fost directe, discuțiile au fost mediate de trimisul special al lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, de ginerele președintelui, Jared Kushner, și de oficiali de rang înalt din Egipt, Qatar și Turcia.

Ce urmează

Guvernul israelian urmează să voteze acordul joi.

Dacă miniștrii îl vor aproba oficial, Israelul va trebui să-și retragă trupele din Gaza până la linia convenită, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru CBS News. Retragerea ar urma să aibă loc în cel mult 24 de ore.

După retragere, va începe o perioadă de 72 de ore în care Hamas trebuie să elibereze ostaticii aflați în viață.

Potrivit surselor oficiale, eliberarea ostaticilor ar urma să înceapă luni.

Ce nu se știe încă

Ceea ce s-a anunțat până acum reprezintă doar o parte din planul de pace în 20 de puncte prezentat de Trump săptămâna trecută. Israelul a acceptat integral planul, în timp ce Hamas l-a aprobat doar parțial.

Anunțurile nu acoperă unele dintre cele mai sensibile aspecte care rămân nerezolvate.

Unul dintre ele este dezarmarea Hamas, un element esențial în planul lui Trump. Mișcarea islamistă a refuzat în trecut să renunțe la arme, afirmând că o va face doar după înființarea unui stat palestinian.

O altă problemă este viitoarea guvernare a Fâșiei Gaza. Planul lui Trump prevede că Hamas nu va mai avea niciun rol în administrarea teritoriului și că acesta va fi condus temporar de un comitet palestinian tehnocrat și apolitic, înainte de a fi transferat Autorității Palestiniene.

Netanyahu a părut să respingă implicarea Autorității Palestiniene săptămâna trecută, chiar dacă a acceptat planul lui Trump.

De asemenea, ultranaționaliștii din coaliția de guvernare a lui Netanyahu, unii dintre ei dorind reconstruirea coloniilor evreiești în Gaza, ar putea contesta această prevedere.

Hamas, pe de altă parte, a declarat că se așteaptă să aibă un anumit rol în viitoarea administrație a teritoriului. În plus, până miercuri seara, Hamas nu primise încă lista finală a prizonierilor palestinieni pe care Israel intenționează să-i elibereze în schimbul ostaticilor din Gaza, potrivit unei surse palestiniene citate de BBC.

Planul de 20 de puncte prevede eliberarea a 250 de prizonieri condamnați pe viață, plus 1.700 de locuitori din Gaza arestați după atacurile din 7 octombrie 2023.

Care au fost reacțiile

Familiile ostaticilor israelieni au primit vestea cu bucurie.

Eli Sharabi, care și-a pierdut soția și copiii, iar fratele său Yossi este reținut de Hamas, a scris: „O bucurie uriașă, abia aștept să-i văd pe toți acasă.”

Mama ostaticului Nimrod Cohen a postat: „Copilul meu, te întorci acasă.”

În Gaza, oamenii au sărbătorit vestea încetării focului. „Slavă lui Dumnezeu pentru încetarea focului, pentru sfârșitul sângelui vărsat și al uciderilor”, a declarat pentru Reuters Abdul Majeed Abd Rabbo, din orașul Khan Younis, din sudul Fâșiei Gaza.

„Nu sunt singurul fericit, toată Gaza e fericită, toți arabii, întreaga lume e fericită că se oprește vărsarea de sânge.”

Liderii lumii au salutat acordul și au îndemnat ambele părți să îl respecte.

„Suferința trebuie să se încheie”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres, adăugând că Națiunile Unite vor sprijini „implementarea integrală” a acordului și vor intensifica livrarea de ajutoare și eforturile de reconstrucție în Gaza.

Premierul britanic Sir Keir Starmer a spus că este „un moment de profundă ușurare, resimțit în întreaga lume, dar mai ales de către ostatici, familiile lor și populația civilă din Gaza, care au îndurat suferințe inimaginabile în ultimii doi ani”.

Premierul Australiei, Anthony Albanese, a descris înțelegerea drept „un pas mult așteptat spre pace” și a cerut părților „să respecte termenii planului”.

În Statele Unite, parlamentarii au adoptat un ton prudent, dar optimist.

„Este un prim pas, iar toate părțile trebuie să se asigure că acest acord duce la o încetare durabilă a războiului”, a scris pe platforma X senatorul democrat Chris Coons.

Republicanul James Risch, președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a numit acordul „binevenit” și a spus că așteaptă „să afle detaliile acestuia”.