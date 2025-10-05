Trump s-a răstit la Netanyahu, după răspunsul Hamas: "De ce dracu ești mereu așa de negativist? E o victorie, ia-o ca atare"

Benjamin Netanyahu a reușit să-l enerveze pe Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au avut o convorbire tensionată la telefon, după ce gruparea islamistă Hamas s-a declarat, vineri, gata să elibereze ostaticii deținuți în Gaza conform termenilor din planul de pace al liderului de la Washington.

Surse concordante citate de presa israeliană și americană relatează că prim-ministrul de la Ierusalim a reușit să-l enerveze pe președintele SUA după ce a spus că "răspunsul Hamas nu e motiv de sărbătoare" și că este "lipsit de sens".

"Nu înțeleg de ce dracu ești mereu așa de negativist. Aceasta este o victorie. Ia-o ca atare", a replicat președintele SUA care, potrivit surselor din presa internațională, a folosit, de fapt, o expresie mai vulgară pentru a-și exprima nemulțumirea.

Doi oficiali americani de rang înalt și un oficial israelian au confirmat că Trump și Netanyahu au avut vineri o convorbire "fermă și dură", iar liderul de la Washington l-a presat pe premierul evreu să continue demersurile în vederea discutării planului de pace cu partea palestiniană.

Duritatea conversației arată cât de hotărât este Trump să treacă peste opoziția lui Netanyahu și să-l convingă să pună capăt războiului, dacă Hamas acceptă planul de la Washington, notează Axios.

Ce răspuns a dat Hamas la planului lui Trump și de ce e nemulțumit Netanyahu

În răspunsul său oferit vineri la planul lui Trump - care anterior a dat un ultimatum, până duminică seara, grupării palestiniene - Hamas s-a declarat gata să elibereze toți ostaticii - vii și morți - pe care încă îi deține, în schimbul câtorva sute de deținuți în închisorile israeliene.

Un astfel de schimb este prevăzut în cele 20 de puncte ale planului lui Donald Trump.

Hamas s-a mai declarat de acord să predea administrația Fâșiei Gaza unui organism independent format din tehnocrați palestinieni, "pe baza consensului național palestinian și a sprijinului arab și islamic".

"În acest context, mișcarea (Hamas, n.r.) își afirmă disponibilitatea de a intra imediat în negocieri prin intermediul mediatorilor, pentru a discuta detaliile acestui acord", se arată în răspunsul grupării, publicat pe Telegram.

Netanyahu a vrut să evite scenariul în care răspunsul Hamas ar fi fost primit pozitiv la Washington

În cadrul dialogului privat de vineri, Netanyahu a afirmat că răspunsul Hamas ar fi, de fapt, o respingere a planului lui Trump.

Șeful guvernului de la Ierusalim a cerut să se coordoneze cu SUA în ceea ce privește replica la mesajul grupării palestiniene, pentru a evita o narațiune conform căreia Hamas ar fi reacționat pozitiv la planul lui Trump.

Însă perspectiva președintelui american a fost foarte diferită, după cum a declarat un oficial pentru Axios.

Donald Trump fusese îngrijorat că Hamas îi va respinge planul în mod direct. El a privit comunicatul palestinienilor drept o deschidere pentru un acord de pace.

Netanyahu a dat ordin să se oprească bombardamentele în Gaza după avertismentul lui Trump

Într-o declarație pentru Axios, președintele SUA a susținut că i-a spus premierului israelian că aceasta "este șansa lui (a lui Netanyahu, n.r.) la victorie". El a adăugat că, în cele din urmă, Netanyahu s-a declarat de acord.

La scurt timp după discuția cu prim-ministrul israelian, Trump a cerut Israelului să oprească atacurile aeriene din Gaza.

Trei ore mai târziu, Netanyahu a dat ordinul în acest sens.

Negocierile prin intermediul mediatorilor ar urma să înceapă luni

Între timp, Trump a transmis un nou mesaj public către Hamas, avertizând gruparea să nu tragă de timp.

El a subliniat că, dacă palestinienii nu vor continua cu eliberarea ostaticilor, acordul cade.

Președintele SUA a reușit, de asemenea, să determine Israelul să accepte o hartă actualizată pentru retragerea inițială a forțelor israeliene din anumite părți ale Fâșiei Gaza.

Luni, se așteaptă să înceapă negocierile indirecte dintre Hamas și Israel în Egipt, cu participarea emisarilor lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner