De ce ar plăti Regatul Unit de sute de ori mai mult decât Canada pentru a participa la programul SAFE

SAFE este un instrument de împrumut în valoare de 150 de miliarde de euro, conceput pentru a accelera achizițiile comune de echipamente de apărare prioritare în Europa. sursa foto: Getty

Canada a plătit o taxă unică de 10 milioane de euro pentru a adera la schema de apărare SAFE a UE, în timp ce Regatului Unit i s-ar fi cerut o sumă mult mai mare. Aceste cifre provin din relatări despre negocieri reale, însă imaginea de ansamblu este mai complexă, scrie Euronews.

Canada s-a alăturat recent acordului Security Action for Europe (SAFE) al Uniunii Europene – o schemă de împrumuturi care urmărește să accelereze achizițiile de echipamente de apărare la nivelul blocului – devenind primul stat non-european care participă la acest mecanism.

Pe platforma X au circulat acuzații potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi solicitat Canadei o taxă de participare de 10 milioane de euro pentru acces deplin la SAFE, în timp ce ar fi cerut între 4 și 6 miliarde de euro Regatului Unit, stârnind dezbateri despre diferențele de costuri și motivele din spatele acestora.

Deși aceste cifre se bazează pe relatări despre negocieri reale, situația generală este mai nuanțată.

Ce este SAFE?

Security Action for Europe (SAFE) este un instrument de împrumut în valoare de 150 de miliarde de euro, conceput pentru a accelera achizițiile comune de echipamente de apărare prioritare în Europa, prin oferirea de împrumuturi cu dobânzi reduse și maturități lungi statelor membre.

Contractele de achiziții trebuie să respecte regula potrivit căreia nu mai mult de 35% din costul componentelor unui sistem de armament poate proveni din afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European / Asociației Europene a Liberului Schimb sau Ucrainei.

Doar statele membre ale UE pot primi împrumuturi SAFE, însă anumite țări terțe pot participa la proiecte comune de achiziții dacă încheie un acord cu Bruxelles-ul.

Chiar și fără un acord de acces deplin, țări din afara blocului, precum Regatul Unit, pot participa în continuare la până la 35% din achizițiile legate de SAFE.

Pe 14 februarie, Canada a finalizat oficial negocierile pentru participarea la SAFE, la mai puțin de un an după ce prim-ministrul Mark Carney a semnat parteneriatul cu Uniunea Europeană.

Comisia Europeană a confirmat pentru The Cube, echipa de fact-checking Euronews, că Ottawa a plătit aproximativ 10 milioane de euro pentru participare, ceea ce permite companiilor canadiene să liciteze pentru proiecte comune finanțate prin acest mecanism.

Cazul Regatului Unit

În schimb, Regatul Unit nu a ajuns la un acord. Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, Comisia a propus ca Londra să plătească între 4 miliarde și 6,75 miliarde de euro pentru a obține participare deplină.

În noiembrie, negocierile dintre cele două părți au eșuat, în principal din cauza sumei contribuției financiare discutate. Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat pentru The Cube că nu va comenta procesele interne ale UE.

Comisia a precizat că nivelul contribuțiilor financiare este corelat cu beneficiile economice estimate și cu valoarea contractelor la care ar avea acces participanții. Chiar și în absența unui acord formal, firmele britanice pot participa în continuare la 35% din programele finanțate prin SAFE.

În ciuda blocajului negocierilor, Regatul Unit a semnalat că rămâne deschis unor discuții viitoare privind schema. Premierul britanic Keir Starmer a declarat că guvernul său ar lua în considerare depunerea unei candidaturi pentru a adera la o posibilă a doua ediție, de ordinul miliardelor de euro, a programului, invocând dorința de a coopera mai strâns cu UE în consolidarea apărării, pe fondul invaziei ruse în curs din Ucraina.

De ce există diferența de cost?

Regatul Unit are unul dintre cele mai mari sectoare de apărare din Europa, găzduind producători majori și fiind profund integrat în lanțurile de aprovizionare europene.

Datele Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm arată că Regatul Unit se situează constant printre cei mai mari cheltuitori militari la nivel global și este sediul unor companii importante din industria de armament, precum BAE Systems.

Canada se situează sub Regatul Unit în acest clasament, alocând o pondere mai mică din PIB pentru apărare, chiar dacă și-a asumat angajamente de creștere a cheltuielilor.

Canada a cheltuit cel puțin 1,4% din PIB pentru apărare în perioada 2024–2025, comparativ cu aproximativ 2,3%–2,33% în cazul Regatului Unit.

În acest context, Regatul Unit ar fi probabil în măsură să participe la mai multe licitații și să câștige mai multe contracte finanțate prin SAFE decât Canada, obținând astfel beneficii economice mai mari, ceea ce explică diferența de cost pentru participarea la acest instrument.