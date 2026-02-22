De ce războiul din Ucraina este departe de se încheia la 4 ani de la invazia rușilor. Iulian Chifu: „Putin vrea o capitulare completă”

Conducerea rusă rămâne neinteresată de instaurarea păcii în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Războiul din Ucraina este „foarte departe” de se încheia la patru ani de la invazia rușilor, a declarat analistul în politică externă Iulian Chifu, la Antena 3 CNN. Directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor a exclus, de asemenea, și o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Iulian Chifu a explicat că atâta vreme cât președintele rus nu renunță la pretențiile maximaliste, respectiv „capitularea completă a Ucrainei”, dar și la ultimatumurile pe care le-a dat Europei și SUA în 2021, războiul nu are cum să se încheie.

Negocierile pentru pacea din Ucraina nu vor duce la un acord atâta vreme cât Vladimir Putin nu renunță la pretențiile sale maximaliste, este de părere analistul Iulian Chifu, pentru că asta înseamnă că liderul rus nu lasă loc pentru orice soi de compromis. Directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor a atras atenția că Vladimir Putin nu își dorește doar capitularea completă a Ucrainei, ci vrea o întoarcere la ordinea mondială de după reîntregirea Germaniei.

„Nu mă aștept la schimbări majore, pentru că toate semnalele și toate sursele interne ne arată că Vladimir Putin nu și-a modificat solicitările maximale. În consecință, nu avem punctul de negociere, a rămas în aceleași poziții din care a pornit războiul.

Vrea o capitulare completă a Ucrainei. În mod repetat, chiar ritualic, am putea spune, la trei-patru zile apare din nou Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus, care ne reamintește că de fapt se referă la condițiile fundamentale ale disputelor.

Respectiv extinderea NATO și că își dorește revenirea la cele două ultimatumuri din decembrie 2021, o propunere de acord, zice Rusia pe linie OSCE și unul față de NATO, care presupun, în mare, prima, un veto al Rusiei pe toate chestiunile de securitate europene, iar cel de-al doilea revenirea la situația după reîntregirea Germaniei, respectiv revenirea cu statele din Europa Centrală și de Est în afara NATO”, a explicat Iulian Chifu.

Analistul de politică externă a explicat că în aceste condiții nu poate avea loc o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

„În niciun caz. Din start, ea a fost exclusă, cu excepția, mă rog, mai degrabă mocheriei, de a-l invita pe Zelenski la Moscova și a-i garanta securitatea. În rest, nu există nicio perspectivă, pentru că o asemenea întâlnire ar trebui să aibă loc exact la sfârșitul unor negocieri de succes, care să permită închiderea acestui subiect și, respectiv, semnarea unei formule de acord. Nu suntem acolo, suntem foarte departe, lucrurile sunt departe de a ajunge la o formulă de această natură”, a declarat, la Antena 3 CNN, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor.

De fapt, acesta este și asentimentul la nivel european. Conducerea rusă rămâne neinteresată de instaurarea păcii în Ucraina și nu are nicio intenție de a pune capăt rapid războiului, au declarat șefii a cinci agenții europene de informații pentru Reuters în ultimele zile. Aceștia sunt pesimiști în ceea ce privește șansele de a ajunge la un acord de pace în acest an și subliniază că, potrivit informațiilor lor, nici măcar predarea de către Ucraina a părții neocupate a Donbasului nu ar fi suficient ca Putin să oprească războiul.

De asemenea, Wall Street Journal a relatat că Volodimir Zelenski a comunicat unui cerc restrâns de consilieri apropiați că negocierile de pace au intrat într-un impas și a ordonat elaborarea unui plan de contingență pentru ca războiul să continue pentru încă trei ani.