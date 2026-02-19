„Teatrul negocierilor”. Cinci șefi de agenții de informații europene dezvăluie planul lui Putin: „Rusia nu dorește un acord de pace”

Vladimir Putin. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Conducerea rusă rămâne neinteresată de instaurarea păcii în Ucraina și nu are nicio intenție de a pune capăt rapid războiului, au declarat șefii a cinci agenții europene de informații pentru Reuters în ultimele zile, potrivit The Moscow Times. Aceștia sunt pesimiști în ceea ce privește șansele de a ajunge la un acord de pace în acest an și subliniază că, potrivit informațiilor lor, nici măcar predarea de către Ucraina a părții neocupate a Donbasului nu ar fi suficient ca Putin să oprească războiul.

În ciuda declarațiilor repetate ale lui Donald Trump conform cărora Vladimir Putin „dorește o înțelegere”, șeful unei agenții de informații a explicat că „Rusia nu dorește un acord de pace”. El a afirmat că Rusia caută „să își atingă obiectivele strategice, iar aceste obiective nu s-au schimbat” - înlăturarea lui Volodimir Zelenski și a guvernului său de la putere și transformarea Ucrainei într-o zonă tampon „neutră” care separă Rusia de Occident.

Un alt oficial al serviciilor de informații a afirmat că un eventual acord de a preda întregul Donbas Moscovei ar satisface revendicările sale teritoriale, dar nu și-ar atinge obiectivul strategic. Prin urmare, directorul unei a treia agenții de informații a respins ideea că cedarea Donbasului ar duce rapid la un acord de pace: o astfel de concesie, a spus el, „ar fi probabil doar începutul unor negocieri reale”, deoarece Rusia ar face apoi cereri suplimentare.

Principala problemă, potrivit unei surse Reuters, este că Rusia nu dorește și nici nu are nevoie de o pace rapidă; poate continua războiul pentru că economia sa „nu este în pragul colapsului”. O altă sursă a descris întâlnirile delegației ruse cu delegația ucraineană drept „un teatru al negocierilor”.

Cea mai recentă astfel de întâlnire a avut loc miercuri la Geneva și s-a încheiat neconcludent. Putin l-a trimis să participe pe Vladimir Medinski, pe care partea ucraineană și experții îl consideră un ideolog care nu dorește să negocieze, în timp ce participarea armatei la runda anterioară de la Abu Dhabi a fost mai constructivă.

Problema teritorială a fost discutată la Geneva. Potrivit publicației The New York Times, au fost luate în considerare și opțiuni pentru crearea unei zone demilitarizate în partea din Donbas pe care Kremlinul o cere, dar pe care Kievul nu vrea să o cedeze.

Moscova încearcă să negocieze pe două căi separate, au declarat doi oficiali europeni din domeniul informațiilor: una discută acțiuni militare, iar cealaltă acorduri bilaterale cu SUA, inclusiv ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Zelenski a declarat că, potrivit agențiilor sale de informații, negociatorii americani și ruși discută acorduri de cooperare bilaterală în valoare de până la 12 trilioane de dolari, așa cum a propus trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev. Această cifră este de aproximativ șase ori mai mare decât PIB-ul Rusiei, ceea ce o face pură fantezie.