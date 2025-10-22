De ce vrea Putin Donbasul? 6 lucruri de știut despre regiunea pe care Ucraina este presată să o cedeze

Pentru Putin, controlul deplin asupra regiunii Donețk din Ucraina rămâne o cerere principală. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin încearcă din nou să obțină prin presiuni politico-diplomatice ceea ce nu a reușit să cucerească prin forță.

Potrivit Financial Times, Putin încearcă din nou să-l convingă pe președintele american Donald Trump să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a preda regiunea Donbas din est - un teritoriu pe care Moscova luptă să-l ocupe de mai bine de un deceniu, scrie The Kyiv Independent.

În timpul ultimei lor întâlniri, Trump l-a îndemnat pe președintele Volodimir Zelenski să-i cedeze lui Putin întregul Donbasul, o zonă care cuprinde două regiuni ucrainene - regiunile Donețk și Lugansk - inclusiv zone aflate încă sub control ucrainean.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, principalul intermediar al lui Trump la Kremlin, ar fi declarat delegației ucrainene că Donbasul ar trebui predat deoarece este „în mare parte vorbitor de limbă rusă” - reflectând una dintre cele mai vechi linii de propagandă ale Kremlinului.

Deci, ce este Donbasul? Și de ce este Rusia atât de obsedată de el?

Unde se află Donbasul

Donbas este o regiune istorică din estul Ucrainei. Termenul „Donbas” este o prescurtare de la „Bazinul carbonifer Doneț”, numit după râul Siverskii Doneț care traversează regiunea.

Cuvântul este folosit încă din secolul al XIX-lea și se referă nu doar la regiunile moderne Donețk și Lugansk, ci și la părți din regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina și chiar la regiuni din sudul Rusiei, unde curge și râul Siverskii Doneț.

Regiunea este cel mai bine cunoscută ca fiind inima industrială și minieră a Ucrainei - un simbol al industriei grele a țării. Cu toate acestea, unele părți din Donbas sunt și agricole, cu terenuri agricole întinse care înconjoară centrele sale industriale.

Donețk și Lugansk, cele două regiuni care alcătuiesc nucleul Donbasului, au fost mult timp puteri economice construite pe cărbune, oțel și utilaje.

Războiul Rusiei în Ucraina a început în Donbas

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu a început în 2022, ci în 2014 — odată cu anexarea Crimeei și invazia Donbasului. De aceea, ucrainenii se referă adesea la 2022 ca la începutul fazei de amploare a unui război care deja făcea ravagii de ani de zile.

Încă de la început, Moscova a încercat să-și mascheze agresivitatea.

Deși se lăuda cu anexarea Crimeei, a negat implicarea în războiul său din Donbas, promovând o narațiune falsă conform căreia presupușii „separatiști” locali ar fi responsabili pentru lupte.

În realitate, nu a existat o mișcare separatistă autentică. Republicile intermediare erau creații ale Kremlinului – înarmate, finanțate și dirijate de Moscova, ca parte a unei campanii mai ample de destabilizare a Ucrainei.

Putere economică pentru Ucraina

Pentru o mare parte din istoria modernă a Ucrainei, Donbasul a fost motorul său economic.

Înainte de invazia Rusiei, regiunile Donețk și Lugansk găzduiau sute de uzine metalurgice, de cărbune și chimice care exportau la nivel global.

Potrivit Centrului pentru Economie și Cercetare în Afaceri, cu sediul la Londra, regiunea reprezenta aproximativ 15,7% din PIB-ul Ucrainei și 14,7% din populația sa înainte de 2014.

Războiul Rusiei a schimbat totul. Activitatea multora dintre aceste întreprinderi a ajuns la un punct mort, deoarece atacurile rusești au afectat proprietățile industriale, milioane de localnici au fugit din calea ostilităților, iar blocadele dintre Ucraina și teritoriile ocupate de Rusia au abolit comerțul.

Invazia a dus, de asemenea, la o scădere a exporturilor internaționale și a investițiilor străine în Ucraina.

Între 2014 și 2021, același centru de cercetare a estimat că Ucraina a pierdut 102 miliarde de dolari din cauza războiului din Donbas - aproximativ 8% din PIB-ul său de dinainte de război în fiecare an.

Totuși, multe afaceri au continuat să funcționeze, în ciuda unei linii de front care s-a mutat mai aproape după 2022.

La începutul acestui an însă, o mină de cărbune esențială din Donbas a fost forțată să se închidă din cauza progreselor Rusiei în zonă. A fost ultima mină de cărbune cocsificabil funcțională din Ucraina, dând o lovitură economiei Ucrainei.

Cost uman imens, nu doar teritoriu

Costul uman al războiului a fost imens.

Între 2014 și februarie 2021, cel puțin 3.400 de civili și 4.400 de soldați ucraineni au fost uciși în Donbas, potrivit datelor ONU. Aproape 20.000 au fost răniți.

Cel puțin două milioane de oameni au fost forțați să-și părăsească locuințele din cauza luptelor. Aproximativ același număr de oameni a continuat să trăiască sub ocupație rusă - în mijlocul sărăciei, îndoctrinării Kremlinului și focului încrucișat de-a lungul frontului, în timp ce Ucraina respingea atacurile continue ale Rusiei.

Din 2022, Rusia a distrus numeroase orașe și sate din regiune. Numai în Mariupol, unde locuiau aproximativ 500.000 de oameni înainte de invazia la scară largă a Moscovei, estimările sugerează că Rusia a ucis până la 75.000 de civili.

Costul real al războiului Rusiei, dincolo de cifre, încă nu a fost pe deplin înțeles.

„Când vorbești despre regiunea Donețk ca despre o prăjitură caldă care poate fi dată mai departe”, a declarat în august pentru Kyiv Independent Oleksii Ladyka, un jurnalist local din Kramatorsk, care servește acum în Brigada 92 de Asalt a Ucrainei.

„Vreau să-și amintească că fiecare de aici are propria familie, pe cei dragi, are o speranță și o dorință pentru o viață pașnică și un viitor pentru copiii săi, la fel ca oricine altcineva din lume.”

Regiune vorbitoare de limba rusă

Unul dintre cele mai vechi mituri ale Moscovei este acela că Donbasul aparține „în mod natural” Rusiei, deoarece mulți dintre locuitorii săi vorbesc limba rusă. În realitate, limba nu a fost niciodată egală cu naționalitatea sau cu înclinațiile politice.

Înainte de 2014, marea majoritate a locuitorilor din Donețk și Lugansk se identificau drept cetățeni ucraineni. Sondajele au arătat în mod constant că majoritatea doreau să rămână parte a Ucrainei.

Rusia a exploatat de mult timp legăturile lingvistice pentru a-și justifica agresiunea — dar a vorbi limba rusă nu înseamnă a susține Moscova.

Un sondaj realizat de think tank-ul Razumkov Center, cu sediul la Kiev, între 24 aprilie și 4 mai 2025, a constatat că 82% din populația vorbitoare de limbă rusă a Ucrainei și-a exprimat o opinie negativă despre Rusia.

Afirmațiile Rusiei că „salvează” ucrainenii vorbitori de limbă rusă nu se justifică în fața distrugerilor pe scară largă. Ani de neglijență și pagube provocate de război au lăsat zonele ocupate de Rusia din regiunile Lugansk și Donețk cu o infrastructură abia funcțională, ceea ce a dus la o criză a apei în aceste regiuni în vara anului 2025.

Donbas - o fortăreață militară

Adevăratul motiv din spatele interesului lui Putin de a cuceri Donbasul este probabil de natură militară.

Până la mijlocul lunii august 2025, Rusia ocupase 19% din teritoriul Ucrainei, potrivit Reuters.

Regiunea Lugansk se află aproape în întregime sub control rusesc, în timp ce forțele ucrainene continuă să se mențină ferme în anumite părți ale regiunii Donețk - aproximativ 6.600 de kilometri pătrați, inclusiv orașele cheie Pokrovsk, Sloviansk și Kramatorsk.

Pentru Putin, controlul deplin asupra regiunii Donețk din Ucraina rămâne o cerere principală.

După cum a arătat The Economist, adevăratul motiv constă în așa-numita „centură de fortărețe” a Ucrainei - o întindere de 50 de kilometri de orașe puternic fortificate, de la Sloviansk și Kramatorsk până la Druzhkivka și Kostiantynivka.

Această rețea de fortificații, tranșee, câmpuri minate și bariere antitanc a fost consolidată continuu din 2014. După ocuparea orașului Bahmut în 2023, Ucraina și-a intensificat eforturile de consolidare a liniei.

Fostul ministru al Apărării, Andriy Zagorodnyuk, a declarat pentru publicația Economist că resurse enorme au fost investite în rețeaua de apărare, transformând Sloviansk și Kramatorsk în „orașe-fortăreață” - centre logistice și bastioane industriale care au rezistat până acum avansului Rusiei.

Care e situația în Donbas acum

Potrivit Financial Times, în timpul întâlnirii sale cu Zelenski, Trump a reiterat în repetate rânduri punctele de vedere ale lui Putin — contrazicând uneori propriile sale remarci recente despre slăbiciunea Rusiei.

Deși a susținut ulterior că nu i-a cerut lui Zelenski să cedeze Donbasul, întâlnirea a subliniat imprevizibilitatea poziției lui Trump și deschiderea sa de a lua în considerare cerințele maximaliste ale lui Putin.

Pentru Kiev, ideea de a „schimba” părțile din Donbas aflate încă sub control rămâne de neconceput.

Ar însemna predarea teritoriului pe care Moscova nu a reușit să-l cucerească de la începutul invaziei sale din 2014.