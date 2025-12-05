De la caniculă extremă la probleme psihice: cum afectează schimbările climatice locul de muncă

Publicat la 09:35 05 Dec 2025

Căldura extremă este considerată „violență la locul de muncă”. sursa foto: Getty

Temperaturile în creștere pun în pericol milioane de angajați, astfe încât locurile de muncă devin, pe nesimțite, următoarele victime ale schimbărilor climatice, scrie Euronews.

În vara acestui an, Europa a fost strânsă într-o menghină mortală a vremii extreme, când s-au înregistrat temperaturi record ce au alimentat incendii nemaiîntâlnite în ultimii zeci de ani și secete severe pe întreg continentul.

Studiile cercetărilor și epidemiologilor de top au ajuns la concluzia că schimbările climatice au dus la triplarea numărului de decese în timpul valurilor de căldură din Europa, provocând provocând alte 16.500 de morți suplimentare.

Căldura extremă este considerată „violență la locul de muncă”

Dintre cele aproximativ 24.400 de decese asociate valurilor de căldură înregistrate în Europa vara aceasta, unul a atras atenția întregii lumi: moartea lui Montse Aguilar.

Femeia de 51 de ani, angajată la salubritate, s-a prăbușit pe o stradă din Barcelona, în iunie, după o tură epuizantă la 35°C, în timp ce orașul se afla sub avertizare de temperaturi extreme.

Moartea ei a declanșat proteste locale: sute de măturători stradali și cetățeni îngrijorați au mărșăluit prin centrul Barcelonei cu bannere pe care scria: „Căldura extremă este și violență la locul de muncă”.

Chiar înainte de marș, Primăria Barcelonei impusese deja noi reguli pentru cele patru companii contractate să curețe orașul: uniforme din materiale respirabile, pălării, cremă de soare și pauze obligatorii pentru hidratare la fiecare oră. În plus, lucrările de curățenie se suspendă dacă temperaturile ating 40°C.

Un risc major pentru locul de muncă

Un nou raport al International SOS identifică valurile de căldură provocate de schimbările climatice drept una dintre cele mai mari amenințări la adresa locului de muncă.

Raportul citează un studiu recent al Lancet Countdown, care arată că aproape jumătate din populația lumii și peste un miliard de lucrători sunt expuși periodic episoadelor de căldură extremă, iar aproximativ o treime dintre lucrătorii expuși dezvoltă probleme de sănătate.

Autorii susțin că măsurarea simplă a temperaturii aerului nu mai este suficientă – pentru că ignoră factori precum vântul și umiditatea, care pot face ca temperatura percepută să fie mult mai ridicată. Ei anticipează că reglementările pentru protecția angajaților vor deveni din ce în ce mai stricte.

„Angajatorii nu vor putea să se bazeze doar pe temperatura aerului atunci când decid ajustarea programului de lucru”, avertizează raportul.

„Trebuie să aibă politici clare privind canicula extremă și măsuri asociate care să respecte aceste reglementări în continuă schimbare.”

Adaptările necesare pot, însă, deschide noi riscuri. De exemplu, lucrul pe timp de noapte, sub lumini puternice, ar putea ajuta lucrătorii din agricultură să evite orele de caniculă – dar luminile și vizibilitatea redusă pot crea pericole suplimentare.

Căldura extremă scade productivitatea

Chiar și atunci când nu pune viața în pericol, căldura excesivă afectează direct capacitatea de muncă.

Organizația Meteorologică Mondială (WMO) estimează că productivitatea scade cu 2-3% pentru fiecare grad peste 20°C.

WMO avertizează și că, pentru ca un angajat să poată susține o tură de opt ore, temperatura corpului – care în mod normal variază între 36.5°C și 37.5°C – nu trebuie să depășească 38°C.

„Perturbările potențiale ale productivității afectează milioane de oameni din sectoare vulnerabile la căldură, precum agricultura și construcțiile, subminează producția primară și comerțul și generează efecte economice în lanț”, adaugă organizația.

Cercetătorii avertizează că această scădere a productivității și a forței de muncă se va agrava odată cu intensificarea schimbărilor climatice – iar cele mai afectate vor fi țările cu venituri reduse, unde impactul asupra muncitorilor este estimat a fi mult mai mare.

Schimbările climatice și sănătatea mintală a angajaților

Deși legătura dintre sănătatea mintală și criza climatică este bine cunoscută, relația dintre psihic, comportamente la locul de muncă și factorii de mediu este abia la începutul cercetării.

Un studiu din 2022, publicat în Occupational Medicine, sugerează că evenimentele extreme pot amplifica tensiunile la locul de muncă, pot crește intențiile de demisie și pot alimenta ostilitatea dintre angajați.

„Stresul legat de fenomenele meteorologice extreme poate afecta capacitatea de a lua decizii esențiale pentru activitatea profesională, iar în cazul celor care lucrează în domenii legate de mediu, anxietatea climatică poate duce la suprasolicitare”, arată studiul.

Concluzia cercetătorilor: este nevoie de mult mai multă cercetare pentru a înțelege cum pot fi sprijiniți angajații și cum poate fi dezvoltată reziliența psihologică într-o eră în care schimbările climatice devin o amenințare constantă.