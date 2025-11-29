Debut cu scandal pentru noua generație AfD: violențe, răniri și mii de oameni în stradă în Germania

3 minute de citit Publicat la 19:47 29 Noi 2025 Modificat la 20:27 29 Noi 2025

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și-a lansat sâmbătă noua organizație de tineret, Generation Deutschland (Generația Germania – GD), în cadrul unui congres marcat de proteste masive și violențe, relatează dpa, citată de Agerpres.

Peste 800 de participanți au aprobat statutul noii structuri, care stabilește regulile de funcționare și poziționarea ei față de partid. Spre deosebire de fosta organizație de tineret, Junge Alternative (JA), desființată în primăvară după ce AfD a rupt relațiile cu ea, GD va fi legată strâns de partid încă de la început.

Noua organizație va accepta în rândurile sale orice membru AfD cu vârsta de până la 36 de ani, însă sunt bineveniți și tinerii care nu fac parte din partid. Copreședinta AfD, Alice Weidel, a declarat că Generation Deutschland va deveni o pepinieră pentru formațiune, un spațiu în care sunt pregătite noile cadre. Ea a subliniat că rolul principal al GD este „de a furniza tinere talente capabile pentru AfD”.

Congresul a avut loc în incinta spitalului universitar din Giessen, care a tratat mai multe persoane rănite ușor, venite singure pentru îngrijiri medicale, în timp ce în oraș aveau loc proteste împotriva noii organizații de tineret.

Accesul în clădire a fost îngreunat ore întregi din cauza blocajelor provocate de manifestanți. Aproximativ o mie de participanți erau așteptați, iar din cauza protestelor congresul a început cu o întârziere de două ore. La un moment dat, un grup de circa 30-40 de demonstranți a încercat să forțeze accesul în sala congresului, trecând de barajele poliției. Forțele de ordine au intervenit cu un tun cu apă pentru a respinge încercarea de pătrundere.

Poliția a anunțat că între 10 și 15 agenți au suferit răni ușoare în timpul confruntărilor.

Un deputat AfD a fost, de asemenea, rănit. Poliția a afirmat că agresorul său a fost arestat. Alice Weidel a precizat că este vorba despre Julian Schmidt, care ar fi fost „bătut de circa 20 de oameni” după ce își parcase mașina în apropierea sălii unde urma să participe la congres.

Potrivit autorităților, peste 10.000 de oameni au participat la protestele care au început încă de dimineață, deși erau așteptați în jur de 50.000. Manifestanții au blocat mai multe drumuri din apropierea orașului Giessen, iar în anumite zone au aruncat cu sticle în echipajele de ambulanță. În stradă s-a scandat „Cu toţii împreună, împotriva fascismului” și „Opriţi incendiatorii”.

Polițiștii locali au fost sprijiniți de efective trimise din mai multe landuri ale Germaniei.

Cancelarul Friedrich Merz a condamnat violențele și i-a avertizat pe germani că „vor vedea la ştirile de seară ciocniri între extremele stânga şi dreapta”. El a adăugat: „Doresc ca noi, cei din centrul politic al ţării, să arătăm că putem rezolva problemele”.

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a transmis că dreptul la protest este esențial într-o democrație, dar nu poate fi folosit ca justificare pentru atacuri asupra forțelor de ordine. „Am cel mai mare respect pentru agenţii de poliţie când văd oameni mascaţi, anarhişti, oameni cu rachete luminoase şi torţe care se apropie de poliţie cu intenţia de a recurge la violenţă”, a spus el.