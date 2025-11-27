Deja interzisă pe motiv că ar fi „extremistă”, Curtea Supremă a Rusiei clasifică organizaţia lui Aleksei Navalnîi drept „teroristă”

1 minut de citit Publicat la 16:28 27 Noi 2025 Modificat la 16:28 27 Noi 2025

Iulia Navalnaia, la o slujbă de comemorare pentru Aleksei Navalnîi, în iunie 2024. Sursa foto: Profimedia Images

Organizația anticorupție fondată de opozantul rus Aleksei Navalnîi – deja interzisă în Rusia pe motiv că ar fi „extremistă” – a fost clasificată joi drept „teroristă” de Curtea Supremă. Decizia marchează o nouă escaladare în represiunea Kremlinului împotriva moștenirii politice a celui mai cunoscut critic al lui Vladimir Putin, relatează Agerpres.

În comunicatul oficial, instanța afirmă că Fundaţia Anticorupţie este recunoscută „ca o organizaţie teroristă” și că va interzice „activităţile sale, precum şi pe cele ale diviziilor sale structurale pe teritoriul” Rusiei.

Potrivit Curții Supreme, actuala structură a fost creată în Statele Unite pe baza Fondului de luptă contra corupţiei (FBK) și a altor organizații care i-au aparținut lui Aleksei Navalnîi înainte să fie interzise în Rusia.

Instanța susține că fundația ar fi desfășurat „activităţi distructive pe teritoriul rus”, ar fi „promovat, justificat şi sprijinit terorismul” și ar fi „organizat, pregătit şi comis infracţiuni cu caracter extremist şi terorist”.

Echipa Navalnîi a reacționat imediat pe Telegram, respingând acuzațiile Kremlinului și acuzând regimul că încearcă să reducă la tăcere orice urmă de opoziție.

„Teroriştii sunt Vladimir Putin şi acoliţii săi, cei care au declanşat războiul (în Ucraina), care ucid civili şi opozanţi politici, care întemniţează oameni”, precizează aceștia. Susținătorii lui Navalnîi au subliniat că autoritățile ruse încearcă doar să îi „intimideze”.

De-a lungul anilor, Fundaţia Anticorupţie a publicat numeroase investigații despre averile și corupția elitelor ruse, inclusiv o anchetă despre presupusul „palat” al lui Vladimir Putin. În ciuda noii decizii, echipa opozantului spune că nu își va opri activitatea: „Vom continua să lucrăm, să anchetăm, să spunem adevărul, să ajutăm deţinuţii politici”.

Aleksei Navalnîi, considerat principalul adversar politic al lui Putin, a murit în februarie 2024, în condiții neclare, într-o colonie penitenciară din zona arctică.

Văduva lui, Iulia Navalnaia, care conduce acum mișcarea, a afirmat în septembrie că Navalnîi a fost „otrăvit”, invocând analize efectuate în laboratoare occidentale.

Amnesty International avertizează că hotărârea Curții Supreme urmărește „dezmembrarea moştenirii Navalnîi şi spargerea oricărui bastion al disidenţei rămase” în Rusia.