Delcy Rodriguez decretează șapte zile de doliu în Venezuela „în onoarea martirilor” uciși în operațiunea americană

5 minute de citit Publicat la 13:52 07 Ian 2026 Modificat la 13:52 07 Ian 2026

Delcy Rodriguez. sursa foto: Agerpres

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a decretat marți șapte zile de doliu național pentru ceea ce a numit „tinerii martiri” care și-au pierdut viața în timpul operațiunii militare americane desfășurate sâmbăta trecută la Caracas și în trei state învecinate. În cadrul aceleiași operațiuni, președintele Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați, relatează EFE, citată de Agerpres.

Potrivit lui Rodriguez, victimele au murit apărând Venezuela și pe liderul său.

„Aceşti tineri şi-au oferit viaţa drept ofrandă apărând Venezuela, apărându-l pe preşedintele Nicolas Maduro”, a declarat ea în timpul unei vizite într-o comună din Caracas, transmisă de postul de stat Venezolana de Television (VTV).

Președinta interimară nu a precizat numărul total al victimelor, dar a vorbit despre impactul emoțional al imaginilor apărute după atac.

„Recunoştinţa noastră se îndreaptă către ei. Imaginile trupurilor lor neînsufleţite mi-au străpuns sufletul, dar ştiu că au fost martirizaţi pentru valorile supreme ale acestei Republici”, a adăugat Rodriguez.

Autoritățile venezuelene nu au publicat până acum un bilanț complet al victimelor și pagubelor provocate de atacurile americane din Caracas și din statele Miranda, La Guaira și Aragua.

Oficial, au fost confirmate 24 de decese în rândul forțelor armate venezuelene, precum și moartea a 32 de militari cubanezi, identificați duminică de guvernul de la Havana.

Potrivit experților, militari și agenți de informații cubanezi operează de ani de zile în Venezuela, fiind responsabili inclusiv de securitatea personală a lui Maduro sau de menținerea disciplinei în rândul forțelor armate. Marți, Forțele Armate Naționale Bolivariene au organizat funeraliile celor 24 de soldați venezueleni uciși.

„În memoria celor 24 de stele care au fost smulse de pe firmamentul nostru bolivarian de mâna laşă a imperiului”, se arată într-un mesaj publicat pe Instagram de forțele armate, alături de fotografiile bărbaților și femeilor decedați, potrivit dpa.

Între timp, procurorul general Tarek William Saab a anunțat numirea a trei oficiali care să investigheze ceea ce estimează a fi „zeci” de morți, civili și militari, un număr care, spune el, este încă în curs de clarificare.

Surse venezuelene citate de The New York Times susțin însă că bilanțul ar ajunge la 80 de morți. Oficialii americani au confirmat rănirea a șase soldați americani, dar președintele Donald Trump a refuzat să confirme cifrele.

Guvernul cubanez a anunțat duminică faptul că 32 de militari cubanezi au murit în atac și a decretat două zile de doliu național, încheiate marți, când au fost făcute publice identitățile victimelor.

Printre cei uciși se numără doi colonei, un locotenent-colonel, patru maiori și trei căpitani din Ministerul de Interne (Minint), precum și nouă militari în rezervă din Ministerul Forțelor Armate Revoluționare (Minfar). Au murit și membri ai serviciilor de informații.

Cel mai tânăr soldat avea 26 de ani, iar cel mai în vârstă, un colonel, 67 de ani. Potrivit guvernului cubanez, cei uciși „au căzut în urma unei rezistenţe acerbe în luptă directă împotriva atacatorilor sau ca urmare a bombardamentelor”.

Mai mulți analiști au subliniat că cercul de securitate personală al lui Maduro era format în principal din cubanezi, informație care nu a fost confirmată oficial nici de Caracas, nici de Havana.

Guvernul cubanez l-a criticat dur pe Donald Trump, afirmând că poporul cubanez este „pregătit” să-și dea viața, după ce liderul american a spus că insula se află „în pragul colapsului” în urma capturării lui Maduro și a pierderii accesului la petrolul venezuelean.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, ministrul de externe Bruno Rodriguez a afirmat că Trump demonstrează o „lipsă totală de înţelegere a Cubei” și că „ignoră intenţionat politica sa criminală de strangulare şi de război economic intensificat împotriva Cubei, care provoacă daune şi disperare familiilor cubaneze”.

Delcy Rodriguez a respins marți afirmațiile președintelui american potrivit cărora o parte a administrației SUA ar coordona o tranziție politică în Venezuela.

„Suntem aici guvernând alături de popor. Guvernul venezuelean e cel care ne conduce ţara, nimeni altcineva. Nu există niciun agent extern care să guverneze Venezuela”, a declarat ea.

Președinta interimară a mai spus că venezuelenii ies în stradă pentru a cere eliberarea lui Nicolas Maduro și a soției acestuia.

„Am devenit mai puternici, am crescut spiritual pentru a face faţă provocărilor, agresiunilor, ameninţărilor. Personal, celor care mă ameninţă, le spun: destinul meu este decis doar de Dumnezeu, acesta este răspunsul meu”, a adăugat Rodriguez.

Tot marți, Delcy Rodriguez l-a numit pe generalul Gustavo Gonzalez Lopez în funcția de comandant al Gărzii de Onoare Prezidențiale și șef al Direcției Generale de Contrainformații Militare (DGCIM). Anunțul a fost făcut de ministrul comunicațiilor, Freddy Anez, care a precizat că acesta îl înlocuiește pe generalul-maior Javier Marcano Tabata, căruia Rodriguez i-a mulțumit pentru „dedicarea şi loialitatea demonstrate”.

Gonzalez Lopez a fost ministru de interne și justiție între 2015 și 2016 și director al serviciului de informații SEBIN între 2019 și 2024.

În paralel, președinta interimară a numit un fost guvernator al băncii centrale în funcția de vicepreședinte responsabil cu economia. Calixto Ortega Sanchez a condus banca centrală între 2018 și 2025 și a activat anterior în industria petrolieră.

Contextul economic rămâne extrem de fragil, cu o depreciere a monedei locale de aproape 500%, care alimentează temerile privind o posibilă hiperinflație.

Situația deținuților politici pare să fi fost retrogradată în discursul public, atât la Caracas, cât și la Washington, pe fondul interesului administrației Trump pentru petrolul venezuelean, notează EFE.

După capturarea lui Maduro, Trump a declarat că problema prizonierilor politici este secundară: „Nu am ajuns încă în acel punct. În acest moment, ceea ce vrem este să rezolvăm cu petrolul, să reparăm ţara, să o aducem pe linia de plutire şi să avem alegeri”.

Ulterior, într-un discurs susținut la Centrul Kennedy din Washington, Trump l-a descris pe Maduro ca fiind violent și a spus că acesta „tortura” oameni.

„Au o cameră de tortură în centrul oraşului Caracas care este acum închisă, dar a torturat oameni”, a declarat președintele american, fără a oferi detalii suplimentare.

Unele ONG-uri au presupus că Trump se referea la El Helicoide, sediul SEBIN din Caracas, cunoscut ca centru de detenție și tortură. ONG-ul Justiție, Întâlnire și Iertare a cerut eliberarea tuturor deținuților dacă închiderea centrului va fi confirmată.

Organizația Foro Penal contabilizează în prezent 863 de deținuți politici în Venezuela, dintre care 86 sunt cetățeni străini. Deși autoritățile au anunțat eliberarea a aproape 200 de deținuți la finalul anului trecut, ONG-urile spun că nu toate cazurile au putut fi verificate.

Curtea Penală Internațională a deschis în 2018 o anchetă privind presupuse crime împotriva umanității comise în Venezuela începând cu 2017. Tentativele guvernului Maduro de a bloca ancheta au fost respinse, iar în 2023 Curtea a autorizat reluarea investigațiilor.