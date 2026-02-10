Experți militari citați de presa rusă discută despre un scenariu în care România ar deveni ținta principală a Kremlinului. FOTO: Getty Images

Experți militari citați de presa rusă discută despre un scenariu delirant în care România ar deveni ținta principală a Kremlinului, ei invocând rapoarte false privind posibila desfășurare a trupelor NATO în Transnistria. În opinia lor, această inițiativă a Occidentului este provocatoare și ar duce la folosirea armelor nucleare împotriva Bucureștiului. „Bucureștiul nu este un loc împotriva căruia am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”, susține unul dintre experți.

Într-un articol cu titlul „Moarte României: De ce NATO nu va staționa trupe în Transnistria”, publicația rusă news.ru invocă o analiză a grupului american Atlantic Council, în care, potrivit jurnaliștilor ruși, este sugerată desfășurarea unui contingent NATO de menținere a păcii departe de linia de contact, la granița cu Belarus sau Transnistria.

„Dacă propun desfășurarea acestui contingent în Ucraina, ar fi un risc clar pentru ei. Rusia a declarat în repetate rânduri că astfel de trupe ar fi ținte legitime pentru noi. Dacă vorbim despre Transnistria, atunci pentru o astfel de mișcare, Occidentul ar trebui să schimbe conducerea regiunii - fie prin forță, fie printr-o lovitură de stat. În cazul unui scenariu violent, există trupe rusești în Republica Transnistreană, așa că această opțiune ridică, de asemenea, semne de întrebare”, a declarat expertul militar Valentin Mzareulov, redactor-șef al site-ului „Istoria serviciilor secrete interne și a agențiilor de aplicare a legii”.

El a adăugat că dacă un astfel de scenariu s-ar materializa, escaladarea conflictului ar însemna ca România să devină țința principală a Kremlinului, și nu Republica Moldova.

„Dacă forțele NATO vor ataca grupul transnistrean al Forțelor Armate Ruse, va fi lansat un atac de represalii împotriva acestor forțe, a comandamentului lor sau direct împotriva Bucureștiului. Este clar că punctul central al operațiunii va fi România, nu Moldova. Bucureștiul nu este un loc împotriva căruia am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”, a continuat expertul declarația delirantă.

La rândul lui, istoricul și politologul Vladimir Andreev, a susținut că „pe fondul negocierilor de pace în curs dintre Rusia și SUA privind Ucraina, orice escaladare a conflictului va fi în favoarea celor care doresc ca războiul să continue la nesfârșit”. „Liderii europeni pledează pentru înfrângerea Rusiei pe câmpul de luptă și vor să epuizeze țara noastră, așa că astfel de acuzații se încadrează în logica actualei conduceri europene”, a declarat el într-un interviu acordat NEWS.ru.

Andreev adaugă că Rusia ar trebui să răspundă „cât mai ferm posibil și, de preferință preventiv” la astfel de amenințări.

„Trebuie să fim amabili și diplomați, deoarece europenii nu au înțeles nimic de mult timp, la fel cum au făcut-o în secolele XVIII, XIX și XX, și chiar mai devreme, când contingentele lor au încercat să anexeze Novgorod și Pskov. Trebuie să răspundem cât mai ferm posibil și, de preferință, preventiv. Nu ar trebui să așteptăm ca acești oameni să-și aducă trupele pe teritoriul nostru; trebuie să acționăm proactiv”, a conchis Andreev.

Continuând pe aceeași retorică delirantă, Mzareulov susține că „este mai avantajos pentru Occident să își intensifice acțiunile în Transnistria înainte de încheierea conflictului din Ucraina, pentru a-l prelungi și continua”.

„Totuși, în acest caz, răspunsul Rusiei va fi mult mai dur”, a continuat el. „Singurul răspuns este reprezentat de atacuri cu rachete împotriva unor ținte pe care le considerăm adecvate. În opinia mea, distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”, a conchis Mzareulov.