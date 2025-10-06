Demisia lui Lecornu aruncă Franța în criză politică. Macron se plimbă îngrijorat cu telefonul în mână pe malul Senei. I se cere demisia

Liderul partidului Adunarea Națională, Jordan Bardella, cere anticipate: „Glumele trebuie să înceteze”Publicat acum 12 minute
Liderul partidului Adunarea Națională, Jordan Bardella, insistă asupra „necesității de a reveni la urne”.
„Glumele trebuie să înceteze”, a spus el. „Cu cât ne vom întoarce mai repede la urne, cu atât mai repede vom găsi calea către stabilitate.”
„Credem că orice guvern, oricât de macronist ar fi, nu va avea nicio legitimitate să acționeze”, adaugă europarlamentarul.
Macron, filmat în timp ce se plimbă cu telefonul în mână, pe cheiul SeneiPublicat acum 34 minute
Emmanuel Macron a fost văzut făcând o plimbare lungă cu un telefon în mână, pe cheiul Senei, după anunţul demisiei guvernului, conform BFMTV.
În această dimineață, în urma demisiei prim-ministrului său, președintele Republicii a participat la o repetiție pentru primirea în Panteon a lui Robert Badinter, programată joi.
Emmanuel Macron s-a întors ulterior la Palatul Élysée, după ce a petrecut mult timp plimbându-se prin Paris cu telefonul în mână, conform imaginilor surprinse de BFMTV pe Île de la Cité.
Démission de Sébastien Lecornu: Emmanuel Macron aperçu sur les quais parisiens pic.twitter.com/6ETECX96Co— BFMTV (@BFMTV) October 6, 2025
Cădere a bursei în Franța, după demisia premierului Lecornu. Datoria publică a ajuns la 114% din PIBPublicat acum 35 minute
Bursa de la Paris a înregistrat luni o cădere bruscă, după decizia premierului francez, Sébastien Lecornu, care a demisionat la mai puțin o zi după ce a fost numit în funcție de președintele Emmanuel Macron, informează Euronews.
Astfel, luni dimineața, indicele bursier CAC 40 din Paris a scăzut cu 2%, în vreme ce moneda euro s-a depreciat față de dolar, ajungând la valoarea de 1,16 dolari.
De asemenea, acţiunile bancare au fost puternic afectate, BNP Paribas, Societe Generale şi Credit Agricole înregistrând scăderi de 4-5%.
Obligaţiunile franceze sunt și ele supuse presiunilor, ceea ce a dus la creşterea randamentelor obligaţiunilor de referinţă pe 10 ani cu 7,4 puncte de bază, până la 3,58%.
În mai puțin de doi ani, Franța a schimbat cinci premieri.
Datoria publică a Franței a ajuns în acest moment la peste 3 trilioane (trei mii de miliarde) de euro, ceea ce reprezintă practic 114% din Produsul Intern Brut (PIB).
Se cer anticipate sau demisia lui MacronPublicat acum 36 minute
Luni au apărut primele voci care îi cer demisia lui Emmanuel Macron. David Lisnard, vicepreședintele Les Républicains (LR), îi cere lui Emmanuel Macron să ia în calcul „demisia”. Primarul orașului Cannes și vicepreședintele partidului LR consideră, în urma analizei X, că „interesele Franței impun ca Emmanuel Macron să își programeze demisia”.
Lidera extremei drepte francez Marine Le Pen i-a cerut preşedintelui Macron să dizolve Adunarea Naţională. ''Gluma a ajuns la final, farsa a mers prea departe!'', a declarat le Pen pentru BFM TV.
Partidul de extremă dreapta RN a reacţionat la anunţul demisiei premierului Lecornu: ''(Preşedintele Emmanuel) Macron trebuie acum să aleagă: dizolvă parlamentul sau demisionează, şi asta rapid!''.
''Este indubitabil că efemerul premier nu are spaţiu de manevră şi este un lucru sigur pentru Emmanuel Macron însuşi, care a format acest guvern, că nu poate exista nicio stabilitate fără o întoarcere la vot şi o dizolvare a parlamentului'', a declarat preşedintele RN, Jordan Bardella, pentru postul BFM TV.
Cum își explică Lecornu demisiaPublicat acum 38 minute
După anunţul demisiei sale, Sebastien Lecornu a explicat că ''nu erau întrunite condiţiile'' pentru a rămâne în funcţia de prim-ministru.
''Eram pregătit pentru un compromis, dar fiecare partid politic vrea să fie adoptat întregul său partid politic'', a spus Lecornu într-un discurs rostit luni în curtea Palatului Matignon, sediul premierului francez. El a adăugat că toate partidele se comportă ca şi când ar avea propria majoritate în parlamentul de la Paris.
''Nu ne este teamă de o dizolvare a parlamentului'', a reacţionat eurodeputatul Francois-Xavier Bellamy, membru al partidului Republicanii.
Vicepreşedinte al aceluiaşi partid, David Lisnard, primarul oraşului Cannes, a subliniat că ''interesele Franţei cer ca Emmanuel Macron să demisioneze pentru a apăra instituţiile şi a debloca o situaţie care a fost inevitabilă încă de la dizolvarea absurdă (a parlamentului)''. ''El este primul responsabil pentru această situaţie'', a adăugat Lisnard.
Parlamentarul socialist Arthur Delaporte a scris pe X că demisia lui Lecornu era inevitabilă. ''Acest guvern cu viaţă scurtă arată un singur lucru: macronismul aruncă ţara în haos încă o dată'', a accentuat el.
''Mă apucă disperarea din cauza acestui circ unde fiecare îşi joacă rolul, dar nimeni nu îşi asumă responsabilitatea. Celor care cred că am putea guverna fără Stânga, le spun: greşiţi. Nu putem avansa fără a trimite semnale puternice, fără a ajunge la cei cu care, în pofida diferenţelor noastre, împărtăşim aceeaşi ambiţie: cea de a servi Franţa şi poporul francez'', a declarat Agnes Pannier-Runacher, ministru al mediului în guvernul demisionar.
De partea sa, liderul partidului Franţa Nesupusă, Jean-Luc Melenchon, a scris pe X că, în urma demisiei lui Sebastien Lecornu, solicită ''luarea în considerare imediată a moţiunii semnate de 104 parlamentari pentru destituirea lui Emmanuel Macron''.
Premierul Sebastien Lecornu și-a anunțat demisiaPublicat acum 41 minute
Franța se adâncește într-o nouă criză politică. Premierul Sebastien Lecornu și-a anunțat demisia luni, la doar câteva ore după ce a prezentat un cabinet compus din nume familiare, dominat de miniștri vechi și aliați apropiați ai președintelui Emmanuel Macron.
Palatul Elysee a confirmat că Macron a acceptat demisia premierului, deschizând un nou capitol de incertitudine politică pentru a doua economie a Uniunii Europene. Lecornu fusese numit în funcție în urmă cu aproape o lună, în încercarea președintelui de a ieși din blocajul parlamentar cu care se confruntă guvernarea.
Noul cabinet, anunțat duminică seară, a fost primit cu critici puternice din partea întregului spectru politic, fiind acuzat că nu reprezintă nicio schimbare reală.