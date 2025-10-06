Demisia lui Lecornu aruncă Franța în criză politică. Macron se plimbă îngrijorat cu telefonul în mână pe malul Senei. I se cere demisia

Publicat acum 35 minute

Bursa de la Paris a înregistrat luni o cădere bruscă, după decizia premierului francez, Sébastien Lecornu, care a demisionat la mai puțin o zi după ce a fost numit în funcție de președintele Emmanuel Macron, informează Euronews.

Astfel, luni dimineața, indicele bursier CAC 40 din Paris a scăzut cu 2%, în vreme ce moneda euro s-a depreciat față de dolar, ajungând la valoarea de 1,16 dolari.

De asemenea, acţiunile bancare au fost puternic afectate, BNP Paribas, Societe Generale şi Credit Agricole înregistrând scăderi de 4-5%.

Obligaţiunile franceze sunt și ele supuse presiunilor, ceea ce a dus la creşterea randamentelor obligaţiunilor de referinţă pe 10 ani cu 7,4 puncte de bază, până la 3,58%.

În mai puțin de doi ani, Franța a schimbat cinci premieri.

Datoria publică a Franței a ajuns în acest moment la peste 3 trilioane (trei mii de miliarde) de euro, ceea ce reprezintă practic 114% din Produsul Intern Brut (PIB).